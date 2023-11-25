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Политика ,  
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Мэр Пензы призвал не создавать на зданиях школ некрополи

Мэр Пензы об установке мемориальных досок в школах: не надо делать некрополи
Мэр Пензы, комментируя установку в школах памятных досок участникам спецопераций, призвал подумать о детской психике. Увековечить память героев он предложил после победы
Александр Басенко
Александр Басенко (Фото: Александр Басенко / VK)

Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно позаботиться о детской психике и не создавать «некрополи» на зданиях школ, передает PenzaInform.

Выступая на сессии Пензенской городской думы, депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации. «С этим человеком нужно либо поговорить принципиально, либо пора его увольнять. Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции. Он показывает таким неуважением свое отношение к ней», — заявил он.

В ответ Басенко заявил, что «с величайшим уважением» относится к погибшим в ходе спецоперации бойцам, однако призвал задуматься о детской психике. «Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — сказал он, отметив, что в Пензе есть школы, где по семь-восемь выпускников отдали жизнь за страну.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — заключил градоначальник.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Об общих российских потерях в ходе спецоперации министр обороны Сергей Шойгу в последний раз сообщал в сентябре прошлого года. «Наши потери на сегодняшний день погибшими — 5937 человек», — сказал он тогда. После начала украинского контрнаступления в июне 2023 года Шойгу сообщил, что за три дня боев российская сторона потеряла 71 военнослужащего, еще 210 человек получили ранения. При этом потери Киева с июня, по его словам, составили более 100 тыс. убитыми и ранеными.

The Economist со ссылкой на оценки американских чиновников сообщил в середине ноября, что в результате конфликта погибли по меньшей мере 79 тыс. украинских военных, до 120 тыс. получили ранение. В августе газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков оценила потери украинской армии в 150 тыс. убитыми и ранеными.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Пенза некрополь мемориальная доска школы Военная операция на Украине

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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