Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с ЕС по вступлению Украины

Зеленский дал поручения правительству по подготовке переговоров о вступлении в Евросоюз. В частности, украинский кабмин должен обеспечить завершение выполнений рекомендаций ЕК и внести предложения о создании переговорной делегации

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Президент Владимир Зеленский поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа.

Документ содержит семь поручений, среди которых:

Обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии (ЕК);

Инициировать проведение консультаций с ЕК по определению «организационных аспектов» переговоров;

По итогам консультаций — внести предложения о создании переговорной делегации.

Также Зеленский поручил правительству принять меры по улучшению взаимодействия органов власти, подготовить и внести в парламент законопроект об утверждении Новой национальной программы адаптации законодательства Украины к нормам ЕС и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить «зеленый свет» на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». «Наша страна должна быть в Евросоюзе. Украинцы заслуживают этого как за защиту европейских ценностей, так и за то, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово и развиваем государственные институты», — заявил украинский лидер.

Окончательное решение, начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества. Против начала переговоров уже выступили власти Венгрии, отметив, что «война на Украине» может распространиться на всю Европу.