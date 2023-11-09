Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с ЕС
Президент Владимир Зеленский поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа.
Документ содержит семь поручений, среди которых:
- Обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии (ЕК);
- Инициировать проведение консультаций с ЕК по определению «организационных аспектов» переговоров;
- По итогам консультаций — внести предложения о создании переговорной делегации.
Также Зеленский поручил правительству принять меры по улучшению взаимодействия органов власти, подготовить и внести в парламент законопроект об утверждении Новой национальной программы адаптации законодательства Украины к нормам ЕС и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.
В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить «зеленый свет» на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.
Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». «Наша страна должна быть в Евросоюзе. Украинцы заслуживают этого как за защиту европейских ценностей, так и за то, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово и развиваем государственные институты», — заявил украинский лидер.
Окончательное решение, начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества. Против начала переговоров уже выступили власти Венгрии, отметив, что «война на Украине» может распространиться на всю Европу.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. В июне того же года страна получила статус кандидата. При этом Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины.
В частности, в октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, никаких «коротких путей» для этого не будет. Председатель Европейского совета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.
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