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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил отказ эвакуировать население во время боевых действий

Зеленский: жители Украины не были эвакуированы для мотивации военных
Зеленскому предлагали полную эвакуацию Киева после первого удара России, однако куда эвакуировать всех украинцев, когда под обстрел попадут все города страны, спросил он. В мае он объяснил отказ от эвакуации сохранением экономики
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Власти Украины не объявили эвакуацию из-за ввода российских войск на территорию страны для сохранения государства и мотивации военнослужащих, пояснил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если бы не было людей в Украине — мы бы потеряли наше государство», — подчеркнут он.

Зеленский рассказал, что после первого ракетного удара по Киеву поступило предложение эвакуировать всех жителей города, закрыть магазины, инфраструктуру и выключить электричество. Когда удары будут наноситься по всей стране, куда эвакуировать всех жителей Украины, поинтересовался он: «Ну куда? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда?». Президент страны подчеркнул, что военные мотивированы сохранением Украины, а Украина складывается из семей и земли, а если семьи выехали, то «что тогда защищать?».

«Я не знаю, что было бы, если бы президент страны сказал бы: бегите, бегите и я с вами побежал, — добавил он, — Извините, это не живой щит, нет, не в этом вопрос».

Россия ввела войска на Украину около девяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. В мае Зеленский рассказал, что США предлагали Украине «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала боевых действий, однако в Киеве решили, что такие меры привели бы к панике. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — пояснил президент Украины.

После начала боевых действий в Киеве подчеркнули, что Зеленский останется в стране «до конца».

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В начале ноября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация из Киева и других городов, которые находятся на отдалении от боевых действий, рассматривается в качестве только экстренной меры. «Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация [от этого] далека», — добавил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский ВСУ эвакуация

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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