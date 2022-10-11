Макаревич, Шац и Соловей подали иск к Минюсту из-за признания иноагентами

Макаревич, Шац и Соловей считают, что законных оснований включать их в реестр иноагентов не было и что такое решение «ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции», пишет Чиков

Андрей Макаревич (Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС)

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен в список физлиц-иноагентов), телеведущий Михаил Шац (включен в список СМИ-иноагентов) и историк Валерий Соловей (включен в список СМИ-иноагентов) подали иски против Минюста, решив оспорить включение в реестр иноагентов, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

«Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции, утверждают они», — пишет Чиков.

РБК обратился за комментарием к Макаревичу, Шацу и Соловью.

Минюст признал Макаревича и Шаца иностранными агентами 2 сентября. Музыканта ведомство включило в реестр физлиц-иноагентов, а телеведущего — в список СМИ-иноагентов. Еще через неделю в числе прочих реестр СМИ-иноагентов пополнил и Соловей.

Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. Комментируя включение в реестр иноагентов, он отметил, что «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал».

Шац после начала спецоперации подписал обращение российских комиков к президенту Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия. Соловей, в свою очередь, решение Минюста включить его в список иноагентов назвал ожидаемым и в то же время отметил, что основания такого решения ему «совершенно непонятны». По словам историка, он продолжит «делать то, что и делал прежде», только теперь будет маркировать свои материалы.