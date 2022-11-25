Власти сообщили о взрыве в пригороде Запорожья

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В Запорожье (административный центр Запорожской области, который находится под контролем Украины) утром 25 ноября был слышен мощный взрыв, сообщил в своем телеграм-канале секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, ударов по областному центру не зафиксировано, но под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух написал в своем Telegram, что пригород Запорожья подвергся атаке. Он заявил, что разрушена станция технического обслуживания.

С утра в подконтрольной Украине части Запорожской области звучала воздушная тревога, передает издание «Страна.ua».

Воздушная тревога в украинских регионах регулярно звучит с 10 октября. Тогда российское Минобороны сообщило об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Впоследствии ведомство не раз отчитывалось о подобных атаках, самая масштабная из которых, по данным Киева, была осуществлена 15 ноября.

Российское Минобороны заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что цели военных — «объекты инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

В последний раз Украина подверглась масштабному ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции, 23 ноября. Власти заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в ряде регионов. После этого Киев созвал экстренное заседание Совбеза ООН, а президент Владимир Зеленский пригласил экспертов организации оценить состояние украинских объектов. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что страна наносит ракетные удары по Украине в ответ на «накачку западным оружием».