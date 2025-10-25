 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Цивилев заявил, что Россия переориентировала экспорт энергоресурсов

Цивилев: Россия переориентировала экспорт нефти и газа с Запада на Восток и Юг
Россия смогла успешно выполнить «стратегическую цель» по переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток и Юг, сообщил Цивилев. Путин подчеркивал, что Европа отказалась от топлива под давлением и сама несет потери
BRENT BRENT $66,63 +4,11%
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия завершила переориентацию экспорта газа, нефти, нефтепродуктов и угля с Запада на Восток и Юг. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена», — сказал он.

WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей и столкнулись с последствиями, такими как падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих поставок нефти и газа из-за океана, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом, говорил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что Россия успешно переориентировала экспорт энергоресурсов на дружественные страны, а доля этих государств в поставках нефти достигла 94%. Поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в то же время заняли долю в 81%.

Поставки в указанных направлениях планируется наращивать: так, в 2027 году АТР должен занять долю в 69% в общем объеме экспорта российских энергоресурсов против 49% по итогам 2024 года. Такие данные приводятся в паспорте госпрограммы «Развитие энергетики».

Двумя крупнейшими импортерами российской нефти в настоящее время являются Китай и Индия. Одним из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа также остается Пекин. При этом европейские страны, в частности Испания и Франция, активно импортируют российский СПГ.

В середине октября Совет ЕС принял план по отказу от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Для ранее заключенных контрактов сохранится переходный период: краткосрочные будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до начала 2028-го. Для Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, предусмотрены исключения.

Что касается Китая и Индии, то, по сообщениям Reuters, Bloomberg и The Economic Times после того, как США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, они отказались от закупок российской нефти к краткосрочной перспективе, начали искать им альтернативу или проверять документы, чтобы убедиться, что поставки не идут напрямую от этих корпораций.

Путин подчеркивал, что «определенные потери» от санкций будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Москва считает санкции незаконными.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Татьяна Зыкина
