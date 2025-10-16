«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики

Мировой рынок фундаментально меняется, и вместе с ним трансформируется и топливо-энергетический комплекс России, заявил Владимир Путин. РБК собрал основные мнения об этом от участников Российской энергетической недели

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

О перенастройке мировых энергетических связей

Владимир Путин, президент России

«Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей <…> Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом. По данным Евростата, объем промышленного производства в Еврозоне в июле текущего года на 1,2% остается ниже значений 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства в так называемом локомотиве европейской экономики. В Германии в июле текущего года снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем в 2021 году.

Но сейчас, конечно, речь не о проблемах европейцев, а в целом о мировом энергетическом рынке, где, как уже сказал, идет объективное переформатирование цепочек поставок переключение логистики энергоресурсов в сторону глобального юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей»

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

«Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 трлн евро. А соответственно, кумулятивный эффект сделки ОПЕК+ для России, благодаря партнерству с Саудовской Аравией, с другими странами составляет 400млрд евро»

О ситуации в нефтяной сфере

Владимир Путин, президент России

«Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее. Наши компании не только надежно снабжают внутренний рынок, развивают переработку, но, с учетом непростой ситуации на внешнем контуре, проявляют гибкость, смогли выстроить новые каналы поставок и платежей. Если раньше наш экспорт нефти и нефтепродуктов был завязан, в основном, на одного потребителя, на потребителя Евросоюза, то сейчас география гораздо шире.

Александр Дюков, глава «Газпром нефти»

«Если говорить о ситуации на мировом рынке нефти, то мы видим, что спрос на нефть растет, он продолжит расти за горизонт 2030 года. И это такое консолидированное мнение отраслевого сообщества <…> Но нужно будет обеспечить рост спроса. Это непросто, поскольку необходимо решать задачу размещения тех мощностей, которые выбывают естественным образом по причине истощения месторождений. А это все, безусловно, потребует определенных значительных усилий со стороны нефтяных компаний — как инвестиционных, так и технологического развития. И это, безусловно, создает такую рыночную возможность для стран-производителей»

О работе в сфере газа

Владимир Путин, президент России

«Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных «Северных потоков», отрезали нас от традиционных рынок, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что действительно наш газовый экспорт поначалу сократился, но

затем вновь начал расти. Он еще не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевиден. То есть демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей».

«В то же время мы наращиваем внутреннее потребление, что чрезвычайно важно, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России. Увеличиваем снабжение «глубинным топливом» наших городов и поселков. Для этого только за последние 5 лет проложено около 100 тыс. км сетей газораспределения. В результате, уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным, 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1%».

«Россия обладает уникальными запасами газа. Мы

сохраняем его добычу на высоком уровне, однако постоянно нужно работать над ресурсной базой, восполнять ее, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов.

В начале года поручил правительству подготовить на этот счет специальную программу в центре нашей газовой отрасли — в Ямале-Ненецком автономном округе. Прошу коллег провести эту работу в намеченные сроки и приступить к реализации программы»

Об угольной отрасли

Владимир Путин, президент России

«Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает высокую долю в мировом энергобалансе. При этом наблюдаются четкие региональные отличия. Если западные рынки снижают спрос на уголь, то азиатские страны наращивают его потребление. Понятно, что вопрос прежде всего в востребованности угольной генерации. Но с учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед.

Да, как и любой рынок, он цикличен, и сейчас производители угля столкнулись со снижением цен. В этих условиях мы поддерживаем наши компании, трудовые коллективы, в том числе реструктурируем кредиты. Я прошу правительство и дальше держать ситуацию на контроле, вместе с бизнесом настраивать инструменты поддержки. Но и угольная отрасль, в свою очередь, также должна повышать собственную эффективность, конкурентоспособность».

Про электроэнергетику

«Российская энергосистема — одна из крупнейших в мире. Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 ГВт, и этот огромный комплекс работает стабильно и четко. Вместе с тем у нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии, прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты. Нужно покрывать этот объем за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом, подчеркну, затраты электроэнергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей.

Необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки, инвестиции в ТЭКе. И, конечно, жду от правительства предложений на этот счет, которые мы обсудим на отдельном совещании в ближайшее время».

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

«Ну и, конечно, вопрос к компаниям. Это более жесткий отбор

инвестиционных проектов. Это касается, в том числе, и компаний с государственным участием, потому что мы видим по практике предыдущих лет, что многие проекты инвестировались в расчете в целом на экономику компаний, а не на экономику самих проектов. И в ряде случаев у нас есть компании, по которым приходится принимать дополнительные

решения, в том числе и тарифные, для того, чтобы этим компаниям помогать. При этом сама по себе сфера ТЭК является и бенефициаром тарифов, и в то же время в наибольшей степени страдает от роста тарифов. Поэтому здесь мы вынуждены искать сложные решения, но тем не менее надо признать, что тарифы в экономике в ближайшие годы будут расти темпом свыше инфляции, к сожалению. И в том числе это следствие тех же высоких процентных ставок <...>.

Но здесь крайне важно, чтобы государство действительно меняло регуляторику, Владимир Владимирович сказал об управлении спросом, сказал о механизмах take-or-pay, то есть взаимной ответственности производителей и потребителей электроэнергии».

О потребностях больших городов и ЦОДов

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика даст нам еще большую эффективность и меньше потребления. Получилось ровно наоборот. Коллеги рассказали, что у нас цифровая экономика сегодня по объемам, по-моему, даже Владимир Владимирович об этом сказал, потреблять будет больше, чем вся тяжелая промышленность. И это только начало. У нас три ЦОДа, которые заявились к размещению, равно одной крупнейшей ТЭЦ Москвы, Мосэнерго. Иллюзии, что эти дата-центры можно построить где-то на Дальнем Востоке, тоже не оправдались, потому что они должны быть рядом с операторами цифровых потоков, чтобы соответствовать скорости этого потока и управлять им. Все в этом месте задало совершенно другие тренды, и мы увидели, что в ближайшие годы Москва может быть из профицитных энергодефицитным регионом».

Андрей Рюмин, глава «Россетей»

«Действительно, мы сейчас видим глобальный тренд, связанный с ростом электропотребления. Многие эксперты даже говорят, что мы вступили или вступаем в эру электричества. Одним из основных факторов является очень большой рост строительства центров обработки данных (ЦОДов). Я называю ЦОДы, но все вместе это искусственный интеллект, это майнинг и все, что с этим связано. По прогнозу Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию со стороны дата-центров и искусственного интеллекта будет как минимум в два раза выше, чем сейчас».

В России аналогичные тренды <...> И основным драйвером здесь является достаточно большое количество бытовой техники, различных гаджетов у населения, системы кондиционирования. Кроме того, строится много жилья. Здесь можно сказать, что особенно высотное жилье дает такой

большой вклад в рост электропотребления <...>. И я хотел бы остановиться на дата-центрах. На сегодняшний момент уже выдается объем электроэнергии свыше 1 ГВт из сети (системы «Россети». — РБК) для дата-центров».

О технологиях и цифровой трансформации

Владимир Путин, президент России

«В сентябре на Дальнем Востоке мы говорили о составлении топливно-энергетического баланса для Дальневосточного федерального округа РФ. Этот системный документ учитывает для каждого региона оптимальные источники энергии — уголь, газ, мазут, водные ресурсы, — задает долгосрочные объемы предложения энергоресурсов на Дальнем Востоке. Прошу правительство России определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить такие балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечения регионов. Такая система, повторю, должна учитывать использование разных видов топливно-энергетических ресурсов, которые наиболее эффективны для каждого региона нашей страны».

Александр Новак, вице-премьер России

«На период до 2027 года мы должны обеспечить технологический суверенитет. Поставлена задача

выйти на уровень импортозамещения не менее чем 90% по различным направлениям, различным отраслям. И определены критически важные оборудования, технологии, которые в нефтяной отрасли, газовой отрасли, на всей цепочке, от геологоразведочных работ до бурения, эксплуатации, переработки, реализации, транспортировки <...> На втором этапе мы должны говорить уже не только о технологическом суверенитете, но и о технологическом лидерстве. Начиная с 2028 года, мы должны в рамках энергостратегии вместе реализовать задачи по развитию наших технологий, которые должны быть

конкурентоспособны на мировых рынках».