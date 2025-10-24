WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть

Трамп перед встречей с Путиным решил не вводить вторичные санкции за закупку российской нефти из-за возможных ответных мер Китая, пишет WSJ. В частности, в Вашингтоне опасались, что Пекин ограничит доступ к редкоземельным магнитам

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перед августовской встречей с Владимиром Путиным на Аляске решил не вводить вторичные санкции против Китая за закупку российской нефти, несмотря на подготовленный меморандум, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, документ должен был стать частью стратегии давления одновременно на Москву и Пекин. Однако Трамп отказался от санкций, опасаясь ответных мер со стороны Китая, в частности ограничения поставок редкоземельных металлов, которые критически важны для военной и технологической промышленности США.

Как отмечает WSJ, это решение показало ослабление влияния «ястребов» в окружении Трампа и подтвердило, что тот по-прежнему руководствуется персональным подходом к внешней политике, особенно в вопросах, способных затронуть американскую экономику.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин «отбросил традиционный дипломатический сценарий Китая» и разработал новый, специально для Трампа. Си считает редкоземельные элементы неоспоримым козырем Китая, который позволяет ему требовать существенных уступок от США, заявили источники газеты. Опрошенные WSJ эксперты отмечают, что реакция Китая на торговые тарифы США, которая в прошлом часто была пропорциональной, теперь стала более жесткой.

«Пекин считает, что у него есть максимальные рычаги влияния, и не боится их использовать», — сказал эксперт по Китаю и технологиям в Институте глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета в Сан-Диего Джимми Гудрич.

Ожидается, что лидеры США и Китая смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точные дата и время предполагаемой встречи пока не объявлены. Однако незадолго до саммита Пекин снова дал отпор Вашингтону, указывает WSJ. 9 октября Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на поставки редкоземельных металлов. Теперь без специального разрешения запрещено экспортировать технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземов.

На долю Китая приходится около 90% мирового производства очищенных редкоземельных металлов. В июне The New York Times писала, что Китай — единственная страна в мире, производящая самарий, который используется почти исключительно в военных целях, что сделало армии западных государств, в том числе США, зависимыми от Пекина.

20 октября 2025 года Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важных минералов, включая редкоземельные элементы. Стороны объявили о планах инвестировать $3 млрд в эти минералы.

Такой шаг стал реакцией на контроль Китая над цепочками поставок редкоземельных элементов. Так, Австралия намерена закрепить за собой статус ключевого игрока на мировых рынках полезных ископаемых.