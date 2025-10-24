 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть

Сюжет
Торговая война США
Трамп перед встречей с Путиным решил не вводить вторичные санкции за закупку российской нефти из-за возможных ответных мер Китая, пишет WSJ. В частности, в Вашингтоне опасались, что Пекин ограничит доступ к редкоземельным магнитам
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перед августовской встречей с Владимиром Путиным на Аляске решил не вводить вторичные санкции против Китая за закупку российской нефти, несмотря на подготовленный меморандум, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, документ должен был стать частью стратегии давления одновременно на Москву и Пекин. Однако Трамп отказался от санкций, опасаясь ответных мер со стороны Китая, в частности ограничения поставок редкоземельных металлов, которые критически важны для военной и технологической промышленности США.

Как отмечает WSJ, это решение показало ослабление влияния «ястребов» в окружении Трампа и подтвердило, что тот по-прежнему руководствуется персональным подходом к внешней политике, особенно в вопросах, способных затронуть американскую экономику.

Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин «отбросил традиционный дипломатический сценарий Китая» и разработал новый, специально для Трампа. Си считает редкоземельные элементы неоспоримым козырем Китая, который позволяет ему требовать существенных уступок от США, заявили источники газеты. Опрошенные WSJ эксперты отмечают, что реакция Китая на торговые тарифы США, которая в прошлом часто была пропорциональной, теперь стала более жесткой.

«Пекин считает, что у него есть максимальные рычаги влияния, и не боится их использовать», — сказал эксперт по Китаю и технологиям в Институте глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета в Сан-Диего Джимми Гудрич.

Ожидается, что лидеры США и Китая смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точные дата и время предполагаемой встречи пока не объявлены. Однако незадолго до саммита Пекин снова дал отпор Вашингтону, указывает WSJ. 9 октября Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на поставки редкоземельных металлов. Теперь без специального разрешения запрещено экспортировать технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземов.

На долю Китая приходится около 90% мирового производства очищенных редкоземельных металлов. В июне The New York Times писала, что Китай — единственная страна в мире, производящая самарий, который используется почти исключительно в военных целях, что сделало армии западных государств, в том числе США, зависимыми от Пекина.

20 октября 2025 года Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важных минералов, включая редкоземельные элементы. Стороны объявили о планах инвестировать $3 млрд в эти минералы.

Такой шаг стал реакцией на контроль Китая над цепочками поставок редкоземельных элементов. Так, Австралия намерена закрепить за собой статус ключевого игрока на мировых рынках полезных ископаемых.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Китай таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
Россия и Китай обсудили разработку месторождений редкоземельных металлов
Политика
Шойгу обсудил создание кластера по редкоземельным металлам в Сибири
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17