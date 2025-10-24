 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД Китая ответил на слова Зеленского об отказе помогать Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Пекин продолжит содействовать деэскалации конфликта на Украине и выступать на стороне мира и диалога, заявили в МИД КНР. Зеленский говорил, что китайская сторона не помогает Киеву, поскольку не заинтересована в поражении Москвы
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В вопросе конфликта России и Украины Китай продолжает «стоять на стороне мира» и настаивать на прекращении огня, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который указал, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы.

«По украинскому кризису Китай определяет свою позицию по существу вопроса. Мы всегда выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, и наши усилия признаются международным сообществом. Мы будем и впредь стоять на стороне мира и диалога, содействовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — сказал на брифинге Го Цзякунь (цитата по Newsweek).

Зеленский, выступая перед журналистами в Брюсселе накануне, заявил, что вопрос взаимоотношений Китая и Украины «действительно сложен». «Он [председатель КНР Си Цзиньпин] сказал мне, что не будет продавать оружие <…> Я знаю одно: Китай помогает России, и не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал он.

Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

23 октября Евросоюз принял новый пакет санкций против России в ответ на продолжающиеся боевые действия на Украине. Ограничения, как и прежде, затронули Китай. В санкционный список включили организации, которые, по версии Брюсселя, помогали России обходить санкции.

Китайские власти неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта. По версии Пекина, ЕС вводит ограничения по «надуманным обвинениям». В МИД КНР призывали немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. В ведомстве также подчеркивали, что давление на Россию не поможет миру на Украине, необходимо сосредоточиться на переговорах.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Китай Украина Владимир Зеленский Россия Си Цзиньпин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем»
Политика
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций
Политика
Китай отказался давить на Россию ради урегулирования на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Эти 6 методов помогут руководителю самостоятельно оценить кандидатов Образование, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку Город, 18:09
Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников Политика, 18:07
ПСБ получил награду за лучшую работу инвестиционных консультантов Пресс-релиз, 18:06
ЦБ установил курс доллара на выходные и 27 октября ниже ₽81 Инвестиции, 18:04
МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо Спорт, 18:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы Город, 18:03
Помилование Чанпэна Чжао и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:59
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине Политика, 17:59
В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого Общество, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России Экономика, 17:52
В Госдуме подготовили два законопроекта для борьбы с незаконным майнингом Крипто, 17:51