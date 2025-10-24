МИД Китая ответил на слова Зеленского об отказе помогать Украине

Пекин продолжит содействовать деэскалации конфликта на Украине и выступать на стороне мира и диалога, заявили в МИД КНР. Зеленский говорил, что китайская сторона не помогает Киеву, поскольку не заинтересована в поражении Москвы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В вопросе конфликта России и Украины Китай продолжает «стоять на стороне мира» и настаивать на прекращении огня, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который указал, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы.

«По украинскому кризису Китай определяет свою позицию по существу вопроса. Мы всегда выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, и наши усилия признаются международным сообществом. Мы будем и впредь стоять на стороне мира и диалога, содействовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — сказал на брифинге Го Цзякунь (цитата по Newsweek).

Зеленский, выступая перед журналистами в Брюсселе накануне, заявил, что вопрос взаимоотношений Китая и Украины «действительно сложен». «Он [председатель КНР Си Цзиньпин] сказал мне, что не будет продавать оружие <…> Я знаю одно: Китай помогает России, и не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал он.

23 октября Евросоюз принял новый пакет санкций против России в ответ на продолжающиеся боевые действия на Украине. Ограничения, как и прежде, затронули Китай. В санкционный список включили организации, которые, по версии Брюсселя, помогали России обходить санкции.

Китайские власти неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта. По версии Пекина, ЕС вводит ограничения по «надуманным обвинениям». В МИД КНР призывали немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. В ведомстве также подчеркивали, что давление на Россию не поможет миру на Украине, необходимо сосредоточиться на переговорах.