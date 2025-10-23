 Перейти к основному контенту
Трамп обсудит с Си Цзиньпином путь к миру на Украине «с помощью нефти»

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (слева направо)&nbsp;
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (слева направо)  (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Я буду говорить о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что китайский лидер теперь хочет завершения боевых действий, и добавил: «Я не уверен, что он хотел этого вначале». «Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать большое влияние», — добавил президент США.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

Встреча Трампа и Си может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точные дата и время предполагаемой встречи лидеров США и КНР пока не объявлены.

«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди. Может она не случиться, могут произойти вещи, когда кто-то скажет, я не хочу встречаться, слишком грязно, но это не грязно, а просто бизнес», — сказал Трамп 22 октября.

Республиканец также заявил, что рассчитывает заключить с Пекином выгодную торговую сделку. Ранее, после того как Китай ввел экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами, президент США утверждал, что для его встречи с Си теперь «нет никаких оснований».

Российская сторона выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

