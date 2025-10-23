Китай отказался давить на Россию ради урегулирования на Украине

МИД КНР: давление на Россию не поможет миру на Украине, нужны переговоры

Трамп рассказал о желании при личной встрече попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для достижения мира на Украине. Пекин ответил, что так ситуацию не урегулировать, и призвал к дипломатии

Го Цзякунь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Российско-украинский конфликт можно урегулировать только диалогом и переговорами, заявил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь на брифинге.

«Принуждение и давление не решат проблему», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Так Пекин ответил на вопрос репортера, попросившего прокомментировать намерение президента США Дональда Трампа попросить китайского председателя Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы завершить боевые действия.

«Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать большое влияние», — сказал Трамп. Он уточнил, что обсудит с китайским лидером завершение конфликта «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще».

На вопрос о европейских санкциях, введенных против китайских компаний в связи с сотрудничеством с Россией, в китайском МИДе ответили призывом к переговорам. Там напомнили, что Европа и США продолжают торговлю с Россией.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является инициатором украинского кризиса, не говоря уже о том, чтобы быть его стороной. Он стремится к миру и содействию переговорам. Он не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — сказал Го.

Российские власти подчеркивали, что санкции и другие попытки давления не помешают Москве достичь целей, а также выражали готовность к урегулированию.