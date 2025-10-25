Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа Президенту США предстоят непростые переговоры с азиатскими союзниками и Китаем

Дональд Трамп начал турне по Азии, в ходе которого встретится с лидерами ключевых стран, включая Си Цзиньпина. Почему эта поездка может оказаться сложнее, чем недавние визиты в Европу и на Ближний Восток — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Какие встречи запланированы в ходе турне

Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона поздним вечером в пятницу, 24 октября, и утром в субботу его борт приземлится в аэропорту Куала-Лумпура. Это отправная точка азиатского турне американского лидера, которое продлится около недели. В нем Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

В Малайзии президент США встретится с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. Помимо региональных лидеров и Трампа, на саммите ожидаются премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр КНР Ли Цян, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также лидеры Южной Африки, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

На саммите впервые с 1999 года в организацию будет принят новый, 11-й, член — Восточный Тимор. Помимо вопросов экономической интеграции, члены АСЕАН планируют обсудить гражданскую войну в Мьянме, территориальные споры в Южно-Китайском море, ситуацию в секторе Газа, тревожный рост цифрового мошенничества в Юго-Восточной Азии, углубляющееся противостояние между США и Китаем и серьезные потрясения в системе международной торговли, вызванные в первую очередь тарифной политикой администрации Трампа.

АСЕАН была создана в 1967 году. До нынешнего саммита в нее входили десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Основной фокус деятельности объединения — экономическое взаимодействие. АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 государствам мира, включая Россию; отношения объединения с США имеют статус всеобщего стратегического партнерства.

Вечером 27 октября, не дожидаясь завершения саммита АСЕАН, президент США вылетит в Японию. Там он проведет переговоры с Санаэ Такаити — первой в истории страны женщиной на посту премьер-министра — и будет принят императором Нарухито. Это будет уже четвертый визит Трампа в Японию с 2017 года и первый с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025-го. Во время предыдущей поездки, состоявшейся в июне 2019 года, он стал первым зарубежным лидером, который встретился с Нарухито после вступления того на престол.

9 ноября Трамп отправится в южнокорейский город Кёнчжу, где с 30 октября по 1 ноября будет проходить 32-й неформальный саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там он проведет двусторонние переговоры с президентом Южной Кореи, выступит с программной речью на обеде с представителями деловых кругов региона и примет участие в рабочем ужине объединения. 30 октября на полях саммита запланированы его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику, включая Россию и США. Не имеет устава и статуса международной организации, но является одним из ведущих форумов для продвижения торгового взаимодействия в регионе. В отличие от других неформальных объединений — G7 и G20 — АТЭС имеет постоянный секретариат, который базируется в Сингапуре. Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит АТЭС, однако российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

Что президент США будет обсуждать с региональными лидерами

Американское издание Politico сообщает, что азиатское турне Трампа может пройти менее гладко, чем его тщательно спланированные визиты в Европу и на Ближний Восток. Наиболее напряженными, вероятно, станут переговоры с Си Цзиньпином. За три недели до встречи, 9 октября, КНР ввела новые экспортные ограничения на редкоземельные металлы и магниты, используемые в производстве вооружений и в высокотехнологичных отраслях.

В ответ США объявили о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары, а сама встреча лидеров оказалась под угрозой срыва. Трамп посчитал действия Пекина «вымогательством»; Китай же охарактеризовал ужесточение экспортного контроля как «законную меру по совершенствованию национальной системы регулирования», направленную на «защиту национальной и международной безопасности». Министерство коммерции КНР заявило, что открыто к переговорам с американской стороной, но при необходимости готово вести торговую войну «до конца».

«Это одна из самых рискованных поездок, которые совершал любой президент Соединенных Штатов», — заявил Politico Стив Бэннон, бывший советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам. По его оценке, китайские власти объявили «открытую экономическую войну» США, и на предстоящих переговорах «ставки настолько высоки, насколько это возможно».

Во второй президентский срок Трамп возобновил агрессивную тарифную политику в отношении Китая. В апреле США и КНР взаимно повысили пошлины до 145% и 125% соответственно, а в июне согласовали «перемирие», снизив их до 10 и 30%. 11 августа Трамп подписал указ о продлении сниженных тарифов на китайские товары до 10 ноября, сохранив тем самым козыри для предстоящих переговоров.

Ожидалось, что в рамках азиатского турне Трамп проведет переговоры и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Однако последний отказался от личного участия в саммите АСЕАН, сославшись на главный индуистский праздник Дивали. По словам премьера Анвара, Моди обратится к участникам мероприятия по видеосвязи. Отношения между Вашингтоном и Дели ухудшились после введения США «штрафных» (за закупку российской нефти) 25-процентных пошлин на индийские товары, что довело совокупную ставку до 50%.

Ранее Трамп заявил, что Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти во время телефонного разговора 21 октября. Индийский премьер подтвердил факт разговора, но никак не прокомментировал слова Трампа относительно поставок российских энергоносителей. 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Москва считает ограничительные меры Запада незаконными и попытками давления на Россию. Руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний заявили Bloomberg на условиях анонимности, что новые ограничения сделают дальнейшие поставки российской нефти практически невозможными. На Россию приходится около 35% индийского импорта нефти.

Трампа также ожидают сложные переговоры с главными союзниками в АТР — Южной Кореей и Японией. В рамках тарифных переговоров в августе они пообещали инвестиции в американскую экономику в размере $350 млрд и $550 млрд соответственно до окончания второго срока Трампа. Администрация США рассчитывает направить эти средства на строительство газопровода на Аляске и другие проекты. Однако Токио настаивает на том, чтобы эти инвестиции пошли на пользу японским компаниям; значительные уступки США могут навредить правящей коалиции, которая и без того находится в шатком положении. В Сеуле же обеспокоены, что крупные инвестиции могут расшатать местный рынок. По данным Bloomberg, стороны обсуждают различные варианты — в том числе сочетание прямых инвестиций с займами.