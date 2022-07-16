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Байден пообещал не оставлять на Ближнем Востоке «вакуум» для России

США не планируют уходить из региона, чтобы не оставить вакуум, который сразу заполнят Россия, Китай и Иран, подчеркнул Байден
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

США ясно видят проблемы на Ближнем Востоке и останутся вовлечены в этот регион. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива в Саудовской Аравии, передает The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Байден также изложил принципы своей стратегии для ближневосточного региона, уделив особое внимание региональному сотрудничеству в противостоянии угрозам.

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Джо Байден

Байден прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. До этого он посетил Израиль, где провел переговоры с премьером Яиром Лапидом. Президент США также поучаствовал в четырехстороннем онлайн-саммите вместе с лидерами Индии, Израиля и ОАЭ, а также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

15 июля Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Лидеры обсудили отношения между двумя странами и пути их укрепления.

Одной из целей визита Байдена в Саудовскую Аравию является восстановление отношений между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, сообщала WSJ.

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Тем не менее Байден на встрече с принцем Саудовской Аравии Салманом заявил, что считает его лично ответственным за смерть журналиста The Washington Times и что не жалеет об угрозах сделать королевство «изгоем» в связи с этим инцидентом, которые он озвучивал в ходе своей предвыборной кампании.

Помимо этого. Байден, по данным газеты, также намерен наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества.

Перед визитом в королевство президент США написал статью для The Washington Post, в которой отметил, что энергетические ресурсы Саудовской Аравии жизненно важны для смягчения последствий российской военной операции на Украине.

Он отметил, что для противодействия России и победы в конкуренции с Китаем США нужно взаимодействовать с такими странами, как Саудовская Аравия.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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