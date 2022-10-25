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Зеленский предложил аналоги «Крымской платформы» для Абхазии и Курил

Зеленский предложил аналоги «Крымской платформы» для Абхазии, Приднестровья и Курил
По мнению президента Украины, аналогичные «Крымской платформе» площадки нужны для Абхазии, Приднестровья и Курил. Москва называла созданный Киевом форум «шабашем», а вопрос по Крыму и Курилам — закрытым
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать аналогичные «Крымской платформе» международные площадки для «деоккупации» других территорий — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий (Курильских островов), передает украинское издание НВ. Украинский лидер выступил по видеосвязи на первом парламентском саммите Международной Крымской платформы, который проходит в Загребе.

«Крымская платформа» была создана по инициативе Украины в прошлом году. Предполагается, что на этой площадке разные страны, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии возвращения Крыма в состав Украины. Первый саммит «Крымской платформы» прошел в августе 2021 года, его посетили представители 46 стран и организаций, в том числе 14 глав государств или руководителей правительств. Второй состоялся в августе 2022 года.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности присоединенного к России в 2014 году Крыма не подлежит обсуждению. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял об отсутствии логики и здравого смысла в «Крымской платформе». Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал форум 2021 года «очередным шабашем», на котором западные государства продолжат «пестовать неонацистские, расистские настроения» Киева.

Этим летом Зеленский создал на Украине консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма.

В октябре президент Украины подписал указ о поддержке позиции Токио по Южным Курилам. Верховная рада признала их «оккупированной Россией территорией Японии». Острова перешли к СССР после Второй мировой войны, из-за разногласий по их статусу Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор. Президент России Владимир Путин неоднократно исключал передачу Курил Японии.

Киев также не признает провозглашенную в 1990-х независимость Абхазии и Приднестровья от Грузии и Молдавии соответственно. Москва признала независимость Абхазии в 2008 году. Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) Россия официально не признает, но в Тирасполе находится российское консульство, а в Москве — представительство ПМР. В республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году находятся российские миротворцы и оперативная группа российских войск, охраняющая оставшееся с советских времен военное имущество. Власти Молдавии призывают Россию вывести миротворцев с территории ПМР.

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Украина Владимир Зеленский Приднестровье Курильские острова Абхазия Крым

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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