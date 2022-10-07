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Зеленский подписал указ о поддержке Украиной позиции Японии по Курилам

Япония считает российские Южные Курилы своими «северными территориями», из-за этих претензий стороны не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Москве считают вопрос о статусе островов закрытым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями. <...> Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказано в заявлении.

Япония предъявляет претензии на южные острова Курильского архипелага, которые входят в состав России. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями». Острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны.

Япония и Россия не подписали мирный договор после завершения Второй мировой войны из-за этих претензий. В Москве не раз заявляли, что вопрос о передаче островов Японии не стоит, так как эти территории перешли к Советскому Союзу на законных основаниях.

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Теги
Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Япония Курильские острова
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