Всемирный банк направил дополнительные $500 млн на помощь Украине

Всемирный банк выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине для покрытия расходов, возникших в результате военных действий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Финансовая помощь, которая была анонсирована еще 30 сентября, была выдана под гарантии Великобритании. При этом изначально речь шла о $530 млн.

Ранее банк выделили Украине $11 млрд. Как пояснил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, $11 млрд были выделены Украине через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.

Основным кредитором Украины через фонды Всемирного банка выступают Соединенные Штаты. В августе банк сообщил о решении Вашингтона выделить Киеву помощь в размере $4,5 млрд, чтобы помочь уменьшить дефицит бюджета. Деньги будут переданы через Агентство по международному развитию (USAID).

При этом в самой Украине говорят о необходимости $5-6 млрд каждый месяц. Об этом в частности в интервью Welt заявил помощник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский-младший. «От ЕС в целом мы ожидаем около 2 млрд долларов ежемесячно», — сказал он, отметив, что Германия в 2023 году может давать Украине по $500 млн в месяц.

В июле власти Украины сообщали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.