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Кадыров заявил о взятии позиций ВСУ

Кадыров: бойцы отряда «Запад-Ахмат» заняли позиции, «достаточно долго» удерживаемые ВСУ
Бойцы чеченского спецназа «Запад-Ахмат» заняли позиции ВСУ, взяв под контроль инженерные оборонительные сооружения, заявил Кадыров
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» взяли под контроль позиции украинской армии, «достаточно долго» удерживаемые ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Расположение занятых позиций не уточняется.

«Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что украинские силы «постепенно выдавливаются из хорошо оборудованных огневых позиций».

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы этого батальона участвуют в наступлениях на территории ДНР и Херсонской области.

Двумя днями ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы взяли под контроль ферму, которую не могли отбить у украинских сил с 2014 года. Он не уточнил, где она находится. «Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага», — отметил чеченский глава.

21 октября он рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на одном из подконтрольных «Ахмату» участках. В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты и «некоторое количество личного состава».

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