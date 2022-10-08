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Кадыров заявил, что с назначением Суровикина СВО «в надежных руках»

Кадыров заявил, что с назначением генерала Суровикина СВО «в надежных руках»
Глава Чечни уверен, что генерал армии Сергей Суровикин, ставший командующим объединенной группировкой войск, сможет «исправить ситуацию в лучшую сторону». После отвода войск из Лимана Рамзан Кадыров выступал с критикой Генштаба
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение командующим объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине генерала армии Сергея Суровикина, выразил уверенность, что тот сможет исправить ситуацию.

«С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну, а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что лично знает Суровикина «уже почти 15 лет», охарактеризовав его как «настоящего генерала и воина, опытного, волевого и дальновидного командующего», для которого патриотизм, честь и достоинство «всегда стоят превыше всего».

Глава Чечни пожелал генералу «удачи и успехов в службе на благо Отечества — России».

Суровикин стал командующим объединенной группировкой войск 8 октября по решению министра обороны Сергея Шойгу. До сих пор о наличии такой должности не сообщалось.

Суровикин — уроженец Новосибирска, на службе в вооруженных силах — с 1983 года. В 1995 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе. В 1998 году стал командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, в 1999 году — заместитель командира дивизии. Позднее был командиром 34-й мотострелковой дивизии и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В 2010 году был первым заместителем командующего Приволожско-Уральского военного округа, аналогичные посты занимал в командовании Центрального и Восточного военного округов. С октября 2013 года по октябрь 2017 года — командующий войсками Восточного военного округа. С 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. С июня 2022 года Минобороны России упоминало генерала в качестве командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине.

Суровикин был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны, операции России в Сирии. За проявленное мужество и героизм во время службы в Сирии Суровикину присвоили звание Героя России. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».

Во время августовского путча 1991 года 25-летний Суровикин, который тогда возглавлял 20-й батальон Таманской дивизии управлял БМП, которым были задавлены трое человек. После поражения ГКЧП он полгода провел в «Матросской тишине», но был оправдан на основании того, что выполнял приказ.

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После отвода войск из Лимана (Красный Лиман; находится в Краматорском районе Донецкой области) Кадыров раскритиковал Генштаб, связав это решение с «армейским непотизмом». Ответственность он возложил на командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной Лимана. По мнению главы Чечни, Лапин не обеспечил бойцов необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. О возможных рисках он предупреждал главу Генштаба Валерия Герасимова, но тот заверил, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», говорил Кадыров. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе», — отмечал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Кадырова, призвал «даже в тяжелые моменты» исключать эмоции «из каких-либо оценок».

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Теги
Елена Чернышова
Рамзан Кадыров Сергей Суровикин Военная операция на Украине
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