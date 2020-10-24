МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне по Карабаху

Глава МИД Армении Зохраб Мнацаканян назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне, которые он провел по поводу текущего армяно-азербайджанского конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Были очень продуктивные встречи утром. Мы продолжим совместно работать над тем, чтобы найти путь, с помощью которого мы сможем достичь очень конкретные, очень важные цели», — указал он.

Среди таких целей Мнацаканян назвал прекращение огня в регионе и возвращение к мирному разрешению противоречий.

Материал дополняется