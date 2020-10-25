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Протесты в Белоруссии ,  
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В центр Минска стянули военную технику и силовиков

В столице запланирован митинг, посвященный последнему дню выполнения так называемого народного ультиматума — требований к властям, озвученных две недели назад экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by

В центр Минска перед очередным воскресным маршем протестующих стягивают специальную и военную технику, а также сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает издание Tut.by.

С самого утра военная техника и микроавтобусы с силовиками были замечены в разных частях белорусской столицы. Большая колонна спецтехники появилась на проспекте Жукова, вместе с ней двигались микроавтобусы, в которых обычно перевозят сотрудников ОМОН. Внутри сидели люди в балаклавах.

Около музея истории Великой Отечественной войны в парке Победы в центре Минска силовики начали устанавливать заграждения.

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Посольство США в Белоруссии

Как сообщает Telegram-канал Nexta, 25 октября в Белоруссии запланирован митинг, посвященный последнему дню выполнения так называемого народного ультиматума — требований, озвученных экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской 13 октября.

Протестные акции должны начаться в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) почти во всех городах республики.

Как пишут «Белновости», в преддверии демонстраций МВД страны предупредило граждан, что за участие в несанкционированных акциях можно получить штраф или административный арест до 15 суток.

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Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции
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Светлана Тихановская

13 октября Тихановская потребовала ухода Александра Лукашенко с поста президента, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими со стороны силовиков. На выполнение этих требований она отвела 13 дней — срок ультиматума истекает 26 октября. В случае его невыполнения оппозиция пообещала начать забастовку предприятий и заблокировать транспортные магистрали.

В белорусском КГБ после этого заявили, что кураторы несанкционированных акций готовят провокации с целью «вдохновить» протестное движение. Тихановская же обратилась к силовикам и предложила им присоединиться к протестующим.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов: несогласные с победой Лукашенко граждане вышли на улицы, начались столкновения с силовиками, массовые задержания. На Западе легитимность Лукашенко не признают. Сам он считает, что протестами руководят из-за рубежа. Москва победу Лукашенко признала. 

Автор
Михаил Котляр
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