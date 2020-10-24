Американцам в Белоруссии посоветовали запастись едой и деньгами

«Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, сохранять бдительность и учитывать, что мирные собрания могут быстро перерасти в конфронтацию и привести к насилию», — говорится в сообщении.
В связи с этим американцам советуют быть внимательными к своей безопасности, планировать поездки заранее и искать альтернативу общественному транспорту из-за возможных перебоев в его работе. Кроме того, гражданам рекомендовали запастись едой, водой, лекарствами и наличными деньгами минимум на три дня. Появляться на улице им следует только с паспортом с действующей белорусской визой.
Тихановская, выдвигая ультиматум Лукашенко, объяснила, что белорусская оппозиция неоднократно призывала власти к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог».
Белорусская прокуратура решила проверить содержание ультиматума Тихановской и его достоверность. Позже в КГБ заявили, что оппозиция готовит провокации для разжигания дальнейших протестов. В комитете считают, что кураторы белорусских протестов хотят расшатать ситуацию «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству».
За пять дней до истечение срока ультиматума Тихановская обратилась к белорусским силовикам и предложила им перейти на сторону протестующих. «Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала она.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах. Митинги и демонстрации заканчиваются массовыми задержаниями и столкновениями с правоохранительными органами. Лукашенко считает, что за протестами стоят западные спецслужбы. На западе отказываются считать Лукашенко легитимным президентом. В Москве итоги выборов признали, а президент Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с победой.