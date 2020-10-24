Американцам в Белоруссии посоветовали запастись едой и деньгами

Посольство США призывает своих граждан подготовиться к возможным протестам после истечения сроков «народного ультиматума» 25 октября. Американцам посоветовали не выходить на улицы и всегда иметь при себе паспорт

Посольство США в Белоруссии (Фото: AP)

Посольство США в Белоруссии рекомендовало находящимся в республике американцам запастись едой и наличными деньгами. Соответствующее оповещение о безопасности опубликовано на сайте дипмиссии.

Рекомендации были даны в связи с тем, что 25 октября истекает срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула президенту страны Александру Лукашенко его соперница на выборах Светлана Тихановская 13 октября. Она потребовала от Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и остановить насилие в стране. В противном случае Тихановская пообещала блокировку дорог, забастовку на предприятиях.

Video

Американское посольство предупреждает своих граждан, что после истечения срока в стране могут начаться протесты и демонстрации с применением силы со стороны правоохранительных органов, столкновения с силовиками.