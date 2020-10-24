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Американцам в Белоруссии посоветовали запастись едой и деньгами

Посольство США призывает своих граждан подготовиться к возможным протестам после истечения сроков «народного ультиматума» 25 октября. Американцам посоветовали не выходить на улицы и всегда иметь при себе паспорт
Посольство США в Белоруссии
Посольство США в Белоруссии (Фото: AP)

Посольство США в Белоруссии рекомендовало находящимся в республике американцам запастись едой и наличными деньгами. Соответствующее оповещение о безопасности опубликовано на сайте дипмиссии.

Рекомендации были даны в связи с тем, что 25 октября истекает срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула президенту страны Александру Лукашенко его соперница на выборах Светлана Тихановская 13 октября. Она потребовала от Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и остановить насилие в стране. В противном случае Тихановская пообещала блокировку дорог, забастовку на предприятиях.

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Американское посольство предупреждает своих граждан, что после истечения срока в стране могут начаться протесты и демонстрации с применением силы со стороны правоохранительных органов, столкновения с силовиками.

Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции
Политика
Светлана Тихановская

«Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, сохранять бдительность и учитывать, что мирные собрания могут быстро перерасти в конфронтацию и привести к насилию», — говорится в сообщении.

В связи с этим американцам советуют быть внимательными к своей безопасности, планировать поездки заранее и искать альтернативу общественному транспорту из-за возможных перебоев в его работе. Кроме того, гражданам рекомендовали запастись едой, водой, лекарствами и наличными деньгами минимум на три дня. Появляться на улице им следует только с паспортом с действующей белорусской визой.

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Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней
Политика
Светлана Тихановская

Тихановская, выдвигая ультиматум Лукашенко, объяснила, что белорусская оппозиция неоднократно призывала власти к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог».

Белорусская прокуратура решила проверить содержание ультиматума Тихановской и его достоверность. Позже в КГБ заявили, что оппозиция готовит провокации для разжигания дальнейших протестов. В комитете считают, что кураторы белорусских протестов хотят расшатать ситуацию «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству».

Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской
Политика
<p>Светлана Тихановская (в центре)</p>

За пять дней до истечение срока ультиматума Тихановская обратилась к белорусским силовикам и предложила им перейти на сторону протестующих. «Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала она.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах. Митинги и демонстрации заканчиваются массовыми задержаниями и столкновениями с правоохранительными органами. Лукашенко считает, что за протестами стоят западные спецслужбы. На западе отказываются считать Лукашенко легитимным президентом. В Москве итоги выборов признали, а президент Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с победой.

Автор
Михаил Котляр
США посольство Белоруссия еда деньги
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Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней
Политика
Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской
Политика
Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции
Политика
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