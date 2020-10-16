КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации по разжиганию протестов

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В Белоруссии готовится провокация: организаторы хотят обвинить в ее «тяжких последствиях» силовиков и таким образом вдохновить жителей на новые протесты. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, передает БелТА.

По его словам, информацию о готовящейся провокации КГБ получило из разных источников, в частности за рубежом и от «партнерских спецслужб».

Цель ее организаторов — расшатать ситуацию в Белоруссии «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству», чтобы таким образом вдохновить протестное движение, сообщил Тертель.

По его словам, руководители этой акции и их кураторы за рубежом хотят обвинить в «тяжких последствиях» этой провокации силовые структуры республики. «И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов», — сказал глава КГБ.