Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии предложила силовикам до 25 октября перейти на сторону оппозиции. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.
«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала Тихановская.
Ранее Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Ультиматум состоит из трех требований:
- Лукашенко должен объявить об уходе.
- Насилие на улицах должно остановиться полностью.
- Все политзаключенные должны быть освобождены.
В противном случае 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».