Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции

Светлана Тихановская (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии предложила силовикам до 25 октября перейти на сторону оппозиции. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Ультиматум состоит из трех требований:

Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены.

В противном случае 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».