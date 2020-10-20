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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская предложила силовикам перейти на сторону оппозиции

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии предложила силовикам до 25 октября перейти на сторону оппозиции. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Ультиматум состоит из трех требований:

  1. Лукашенко должен объявить об уходе.
  2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

В противном случае 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней
Политика
Светлана Тихановская

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко. Они считают, что на выборах победила единый кандидат от оппозиции Тихановская.

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Сам Лукашенко считает результаты выборов честными. По его словам, фальсификация в 80% невозможна. По его словам, протесты связаны с попытками западных стран дестабилизировать обстановку в стране. Президент России Владимир Путин поздравлял Лукашенко с победой на выборах. В сентябре он пригласил Лукашенко в Сочи, стороны договорились о финансовой помощи Белоруссии со стороны России.

Светлана Тихановская силовики оппозиция
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