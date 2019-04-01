Силуанов сообщил о решении Путина дать Белоруссии $600 млн в кредит

Белоруссия получит от России государственный кредит для рефинансирования платежей. Такое решение принял президент Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

О намерении главы государства предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам.

Силуанов также сообщил, что до конца апреля Белоруссия может также получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

По словам министра финансов, в настоящее время обсуждаются процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

В конце февраля Белоруссия попросила у Москвы кредит на покрытие долга. Как указывал тогда Силуанов, Минск рассчитывал получить в общей сложности $1 млрд, включив в эту сумму долги как перед Россией, так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития.

В 2017-м Белоруссия получила от России кредит в $700 млн на десять лет. В распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева говорилось, что средства выделяются «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» и для погашения кредитов, которые были выданы ранее.