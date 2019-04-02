Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн

Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн

Вопрос о выделении Россией Белоруссии кредита в размере $600 находится в проработке, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, данный вопрос, как и многие другие вопросы, связанные с сотрудничеством Москвы и Минска и поддержкой Белоруссии, постоянно стоят на повестке переговоров. Песков уточнил, что эти темы обсуждались и в ходе встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«Я не стал бы делать сейчас официальных заявлений, давайте дождемся подходящего момента», — сказал представитель Кремля, уточнив, что вопрос находится в проработке.

Накануне первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что глава государства намерен предоставить Белоруссии кредит в размере до $600 млн. Министр добавил, что до конца апреля Минск может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн. В конце февраля Минск попросил у Москвы кредит, чтобы рефинансировать долг на $600 млн.