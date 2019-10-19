Силуанов связал выдачу кредита Белоруссии с ходом интеграции двух стран

Речь идет о кредите на 600 млрд руб. По словам первого вице-премьера, решения пока нет

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что вопрос о предоставлении Белоруссии кредита размером 600 млрд руб. пока не решен, сообщает ТАСС.

«Не решен пока. По Белоруссии «дорожную карту» отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером «дорожной карты» по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — сказал Силуанов.

«Его [решения по этому кредиту], может, и не будет», — цитирует первого вице-премьера, в свою очередь, агентство «Интерфакс».

По словам главы Минфина, выделение денег Минску зависит и от того, как страны «будут двигаться на интеграционном треке».

Белоруссия — крупнейший должник России. На 1 июля 2019 года ее долг составлял $7,55 млрд.

В конце февраля Белоруссия попросила у Москвы кредит на покрытие долга. Как указывал тогда Силуанов, Минск рассчитывал получить в общей сложности $1 млрд, включив в эту сумму долги как перед Россией, так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития.

В апреле глава Минфина сообщил, что Путин согласился на идею предоставить Минску кредит в размере $600 млн. Речь шла об обсуждении процедур, необходимых для подписания соответствующего документа. Однако летом Белоруссия денег так и не получила и попросила кредит у Китая, а также провела размещение облигаций в рублях на российском рынке. Китай — второй крупнейший кредитор Белоруссии, после России.