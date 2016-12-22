Макрон и Трамп договорились обсудить с Путиным договор о ракетах

Вопрос о возможном прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности встал после объявления президента США о намерении выйти из соглашения

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (справа) (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров договорились о возможности будущих консультаций с российским коллегой Владимиром Путиным — ​«вслед за недавними консультациями между Россией и США по будущему ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, на которое ссылается Bloomberg.

Телефонный разговор двух президентов был посвящен Сирии и состоялся в преддверии саммита Германия — Франция — Россия — Турция. Макрон и Трамп выступили за прекращение огня в Идлибе и обсуждение политического урегулирования в Сирии.

Ранее Макрон уже провел телефонный разговор с Трампом, во время которого напомнил, как важен для Европы договор о ликвидации РСМД.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США выйти из соглашения может быть формализовано либо очень скоро, либо через месяц-полтора.

«Затем пойдет шестимесячный отсчет, который предусмотрен ДРСМД, и по истечении шести месяцев, последовавших за официальным внесением документа о прекращении он перестает действовать для стороны, которая это инициировала, так и для другой стороны», — пояснил министр.

20 октября американский лидер заявил о намерении Вашингтона выйти из соглашения, объяснив это якобы нарушениями России этого договора. Трамп при этом допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином, если они заверят, что прекратили разработку таких вооружений.

Первое обвинение в адрес России со стороны США прозвучало еще в 2014 году, Россия неоднократно отвергала эти обвинения. Москва со своей стороны также выдвигает Вашингтону претензии по поводу нарушения условий ДРСМД.