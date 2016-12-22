Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД

США уже приняли окончательное решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан в 1987 году между США и СССР, заявил глава МИДа. Официально это произойдет через месяц-полтора, добавил он

Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон уже принял окончательное решение по ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): примерно через месяц-полтора Белый дом формализует разрыв соглашения 1987 года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«С выходом из ДРСМД, который пока еще официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе, в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном, — стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет, видимо, очень скоро или через месяц-полтора», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также в четверг президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого затронул вопросы стратегической стабильности в контексте возможного выхода США из ДРСМД.

«Состоялся детальный обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, в том числе в контексте намерения США выйти из ДРСМД, а также по другим аспектам российско-американских отношений», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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