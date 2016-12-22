Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Сможем, и это будет очень быстро и эффективно. У нас ведь что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из Договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем», — сказал он.

Путин добавил, что при этом никаких доказательств о нарушении Россией договора не предъявляется. Он отметил, что США сами нарушили договор, когда установили системы противоракетной обороны в Румынии и использовали для этого пусковые установки «Иджис». Эти установки, по словам президента, можно использовать для ударных ракет, поменяв компьютерное обеспечение за несколько часов.

Российский президент также выразил надежду, что он сможет обсудить вопрос о возможном выходе США из договора в Париже на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнут, что Россия готова работать с американскими партнерами «без всяких истерик».

Путин также заявил, что если США откажется от стратегических договоров в сфере ограничения вооружений, то возможно начало гонки вооружений.

Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил о намерении Вашингтона выйти из договора о РСМД. В Кремле выразили обеспокоенность в связи с данным решением и отметили, что это может сделать мир «более опасным».