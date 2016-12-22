В Сирии российские военные сбили пять атаковавших «Хмеймим» беспилотников

Российские военные уничтожили пять беспилотников, запущенных с подконтрольной боевикам территории в сторону российской авиабазы «Хмеймим». В результате никто не пострадал

Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии. Январь 2018 года (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Российские военные сбили в Сирии пять беспилотников, приближавшихся к российской авиабазе «Хмеймим», сообщает Минобороны на своей странице в Facebook.

Беспилотники, принадлежащие террористам, запустили с территории Идлибской зоны деэскалации. Российские военные уничтожили их на отдалении от авиабазы, пострадавших и материального ущерба нет.

При этом в течение суток в Сирии зафиксировали 25 обстрелов позиций правительственных войск. В результате погибли трое сирийских военнослужащих и пострадали еще восемь.

Накануне российские военные обнаружили два беспилотника, выпущенных с территории незаконных вооруженных формирований в Идлибе. Их уничтожили зенитными установками.

Ранее военные России также обнаружили и уничтожили четыре запущенных с территории боевиков беспилотника с 9 по 11 августа. Впоследствии ПВО Сирии уничтожила «вражескую цель», которая нарушила воздушное пространство на границе с Ливаном.

В начале августа представители России, Турции и Ирана заявили гуманитарной миссии ООН, что сделают все возможное, чтобы не допустить гибели гражданских лиц в провинции Идлиб. На этой территории находятся 4 млн человек.

В конце июля представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что сирийские правительственные войска не планируют широкомасштабной операции в этой провинции. Он также заявил, что если террористическую угрозу в отношении российских военнослужащих на авиабазе «​Хмеймим» устранят, то больше не будет необходимости проводить операции против боевиков.