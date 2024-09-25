Spiegel узнал детали организации подрыва «Северных потоков»

Группа подорвавших «Северные потоки» состояла в основном из гражданских, организацией операции занимался экс-сотрудник украинских спецслужб, арестованный по другому делу, пишет Spiegel. $300 тыс. на операцию дали частные источники

Карта трубопроводов Nord Stream в городе Лубмин, Германия (Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press)

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года осуществила группа украинских водолазов, в составе которой была одна женщина, почти все были гражданскими лицами, сообщает Spiegel со ссылкой на источники. Газета пишет, что результаты ее расследования совпадают с выводами немецких следователей и иностранных спецслужб.

По информации издания, операция была организована и спланирована бывшим сотрудником украинских спецслужб Романом Червинским. Об этом осенью прошлого года писали и другие СМИ, в частности The Washington Post (WP). По данным источников газеты, полковник, экс-командир одной из частей Сил специальных операций Червинский был «координатором» атаки — он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы установить взрывчатку на газопроводах.

При этом, утверждали собеседники WP, полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись на тот момент главкому ВСУ Валерию Залужному. Червинский и Залужный отрицали свою причастность.

Червинский был задержан в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). СБУ полагает, что из-за действий Червинского стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

Spiegel уточняет, что на борту арендованной для операции яхты «Андромеда» командовал «солдат-коммандос», в состав экипажа также входили шкипер и помощник. По данным издания, стоимость операции составила почти $300 тыс. и финансировалась из частных источников. Президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован о ней, а попытки США остановить операцию не увенчались успехом, добавляет Spiegel.

Согласно сведениям газеты, подготовка операции активизировалась после начала боев на Украине, хотя «размышления» начались за несколько лет до этого. На первом этапе в команду искали дайверов, способных работать на глубине до 100 м и «готовых подвергнуться серьезному риску для здоровья», пишет Spiegel. В материале говорится, что группировка рассматривала трубопроводы как законную военную цель и рассчитывала лишить Москву доходов от продажи газа в Европу.

Операция длилась почти три недели, команда, арендовавшая яхту под вымышленным именем, заложила несколько взрывных устройств на трубопроводах на дне Балтийского моря.

Расследованием подрыва «Северных потоков» занимались Германия, Дания и Швеция, однако в феврале этого года Копенгаген и Стокгольм закрыли дела.

Берлин летом выдал ордер на арест Владимира Журавлева по подозрению в причастности к инциденту, писали немецкие СМИ. Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме Журавлева к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Одна из предполагаемых фигуранток отрицала причастность к подрыву.

По версии следствия, Журавлев и сообщники в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Позднее, как считают немецкие следователи, они прикрепили взрывчатку к трубопроводам на дне Балтийского моря. Помимо него в этом деле фигурировали еще пять человек (четверо мужчин и одна женщина).

Spiegel писал, что Журавлев сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест, уехав в Польшу, а затем оттуда перебрался на Украину. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 25 сентября рассказал, что Берлин выдал несколько ордеров на арест по этому делу.

Киев отрицает причастность Украины к диверсии. Российский президент Владимир Путин называл чушью версию о причастности «неких украинцев» и возложил ответственность на «англосаксов». Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в версию о дайверах-любителях на лодке, подорвавших трубопроводы, могут верить только те, кто «боится правды» и хочет «выгородить» власти Украины.