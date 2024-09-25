Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве Nord Stream

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве «Северных потоков», заявил представитель кабмина. Ранее было известно об ордере на арест украинского дайвера, который сбежал на Украину из Польши

Выброс газа в Балтийском море после подрыва Nord Stream (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

В Германии выдали несколько ордеров на арест по делу о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге.

«Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор, и тогда можно высказаться по этому поводу, после этого приговора», — заявил он (цитата по ТАСС).

Хебештрайт отметил, что расследованием занимается Генпрокуратура Германии.

Десять дней назад канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что виновные в подрыве «Северных потоков» должны быть привлечены к ответственности, назвав инцидент террористическим актом. «Это значит, что мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование без оглядки на кого-либо. Ничего не будет скрыто», — сказал он.

В середине августа немецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Spiegel писал, что подозреваемый сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест, уехав в Польшу, а затем оттуда перебрался на Украину.

По версии следствия, Журавлев и сообщники в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Позднее, как считают немецкие следователи, они прикрепили взрывчатку к трубопроводам на дне Балтийского моря. Помимо него в этом деле фигурировали еще пять человек (четверо мужчин и одна женщина).

Киев отрицает причастность Украины к диверсии. Российский президент Владимир Путин называл чушью версию о причастности «неких украинцев» и возложил ответственность на «англосаксов».