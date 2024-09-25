Пушилин сообщил о взятии российскими войсками Украинска в ДНР

От Украинска до Покровска примерно 20 км по прямой. Город расположен между крупными укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняком

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Российские военные заняли город Украинск на покровском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — заявил он.

Украинск — город в Покровском районе ДНР, расположенный между крупными укрепрайонами ВСУ — городами Селидово (с севера) и Горняк (с юга). Все три города расположены на возвышенности. От Украинска до Покровска примерно 20 км по прямой.

Также глава ДНР сообщил о продвижении российских войск в районе Селидово, отметив, что «наши подразделения сегодня воюют по-другому». В Торецке (Дзержинске), по словам Пушилина, продолжаются «очень непростые бои».

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

The Economist сообщала, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов. Это направление самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский.

Покровск и Мирноград имеют важное значение для обороны Украины на восточном фронте. Если ВСУ потеряют эти города, это поставит под угрозу другие крупные города — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск — и значительно укрепит стратегическое положение России в регионе, предупреждали украинские командиры.