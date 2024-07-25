Трамп напомнил Зеленскому, что Россия «победила Наполеона и Гитлера»

Кандидат в президенты США заявил, что в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал ему о необходимости прекратить конфликт и напомнил, что Россия «победила Наполеона и Гитлера»

Дональд Трамп (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал ему о необходимости прекратить конфликт и напомнил, что Россия «победила Наполеона и Гитлера».

«Мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что надо покончить с этим. Перед вами военная машина <...>. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — рассказал Трамп.

По его словам, президент Джо Байден не должен был позволить конфликту произойти. «Шансы, что это случится, были нулевые, и за мои четыре года [во власти] этого и не произошло», — подчеркнул бывший президент.

19 июля Зеленский и Трамп переговорили по телефону. Эта беседа стала первой с тех пор, как Трамп покинул пост президента в 2021 году. По словам украинского лидера, он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным». Бывший американский лидер вновь утверждал, что «принесет мир во всем мире» и что обе стороны смогут <...> договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию».

Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро прекратить конфликт на Украине. В июне он, в частности, обещал положить конец военным действиям еще до того, как «войдет в Овальный кабинет». Зеленский подчеркивал, что, если экс-президент США знает, как остановить боевые действия, он должен об этом сказать «сегодня». «Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — пояснял украинский президент.