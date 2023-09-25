На заправке в пригороде Степанакерта произошел взрыв. Видео

Video

На заправке в пригороде Степанакерта — столицы Нагорного Карабаха — произошел взрыв. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на депутата парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян. Издание Armenpress сообщает о взрыве со ссылкой на социальные сети.

«Бензозаправочная станция вне города. Здесь людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин. Предполагается, что есть погибшие и пострадавшие. Однако, пока ничего не ясно», — заявила Акопян.

Издание «Sputnik Армения» со ссылкой на местных медиков сообщает о большом числе пострадавших с ожогами.

Взорвалась цистерна на заправке, находящейся на трассе Степанакерт-Аскеран, сообщило Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел непризнанной НКР в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой была признана экстремистской и запрещена в России). Число пострадавших пока неизвестно. Ведомство обещало предоставить детали позднее.