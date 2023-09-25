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Война санкций ,  
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США изменили обоснование санкций против российской компании

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Война санкций
Минфин США включил компанию «ОДК-Стар» в санкционный список из-за сотрудничества с Ираном 19 сентября
Фото: АО «ОДК-Стар»
Фото: АО «ОДК-Стар»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США изменило обоснования для включения компании «ОДК-Стар» (входит в корпорацию «Ростех») в санкционный список по России, следует из сообщения на сайте ведомства.

В материал внесены изменения, компания осталась в «иранском» санкционном SDN-списке, ее убрали из связанного с ограничениями против России списка.

19 сентября эта пермская компания, которая занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, попала под санкции, как утверждало OFAC, из-за связей c Ираном. Речь шла о сотрудничестве с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит в том числе беспилотники Shahed. Украина и Запад заявляли, что Россия использует их в ходе спецоперации, Москва отвергала эту информацию.

Помимо «ОДК-Стар» под санкции тогда попали московские ООО «Центр технического обслуживания «Дельта-Аэро» и ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила».

25 сентября США расширили ограничения на пять российских компаний: в частности, в черный список Минторга страны попал производитель титана «ВСМПО-Ависма». Как говорилось в документе ведомства, корпорация занимается выпуском изделий для военной отрасли России и с ней связан «критический риск перенаправления американских оборонных технологий».

Еще четыре организации, попавшие в санкционный лист, работают в сфере поставок электронных компонентов. Они, как считают в США, поставляли продукцию для выпуска беспилотников российской разведке.

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Российская сторона считает подобные ограничения незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции вводились с целью пошатнуть экономику страны, но этого не произошло, она восстановилась.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
американские санкции OFAC
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