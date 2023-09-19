Под вторичные санкции США из-за Ирана попали три российские компании

Три компании из России попали под вторичные санкции США из-за Ирана

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Министерство финансов США ввело вторичные санкции в отношении трех российских компаний, заявив об их связях с Ираном. Сообщение об обновлении санкционного списка опубликовано на сайте ведомства.

Под ограничения Минфина США попали:

ООО «Центр технического обслуживания «Дельта-Аэро» (зарегистрировано в Москве),

ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (регистрация в подмосковном Ступино),

АО «ОДК-СТАР» (Пермь).

По данным Минфина, российские компании сотрудничают с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит в том числе беспилотники Shahed. Все имущество и активы российских юридических лиц, которые «находятся в Соединенных Штатах, а также во владении или под контролем граждан США», американские власти заблокируют.

«Аэросила» производит воздушные винты и винтовентиляторы, вспомогательные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также другие детали для кораблей на воздушной подушке, экранолетов и экранопланов.

Среди видов деятельности, которыми занимается «Дельта-Аэро» — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, оптовая торговля электротехническим оборудованием и прочая деятельность, связанная с воздушным транспортом.

«ОДК-СТАР» выпускает электронно-гидромеханические системы автоматического управления для авиационных двигателей самолетов, вертолетов и газотурбинной техники. Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».