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Война санкций ,  
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Три компании из России попали под вторичные санкции США из-за Ирана

Под вторичные санкции США из-за Ирана попали три российские компании
Сюжет
Война санкций
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Министерство финансов США ввело вторичные санкции в отношении трех российских компаний, заявив об их связях с Ираном. Сообщение об обновлении санкционного списка опубликовано на сайте ведомства.

Под ограничения Минфина США попали:

  • ООО «Центр технического обслуживания «Дельта-Аэро» (зарегистрировано в Москве),
  • ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (регистрация в подмосковном Ступино),
  • АО «ОДК-СТАР» (Пермь).

По данным Минфина, российские компании сотрудничают с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит в том числе беспилотники Shahed. Все имущество и активы российских юридических лиц, которые «находятся в Соединенных Штатах, а также во владении или под контролем граждан США», американские власти заблокируют.

«Аэросила» производит воздушные винты и винтовентиляторы, вспомогательные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также другие детали для кораблей на воздушной подушке, экранолетов и экранопланов.

Среди видов деятельности, которыми занимается «Дельта-Аэро» — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, оптовая торговля электротехническим оборудованием и прочая деятельность, связанная с воздушным транспортом.

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«ОДК-СТАР» выпускает электронно-гидромеханические системы автоматического управления для авиационных двигателей самолетов, вертолетов и газотурбинной техники. Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

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Теги
Минфин США Иран санкции воздушный транспорт
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