Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе

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Российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

Пашинян сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Он отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, когда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента.

«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — подчеркнул Пашинян. Премьер-министр добавил, что, впрочем, если бы контингента не было в Нагорном Карабахе, «ситуация сейчас была бы лучше».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что Россия «не просто себя проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа, приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала». Она подчеркнула, что «таких отношений не построить ни за год, ни за пять [лет]». Захарова выразила надежду, что у властей Армении нет планов рассорить народы двух стран.

Это не первый раз, когда Пашинян критикует Россию из-за ситуации с безопасностью. 3 сентября он сказал, что Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности, поскольку республика «вкусила горькие плоды» этой ошибки.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал Пашинян.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами», говоря о Нагорном Карабахе. В ответ на это премьер-министр заявил, что даже представитель министерства «такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что он говорит», а только принимать к сведению.

Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые назвали себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной.

22 декабря Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за коридором. По его словам, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение, но «это не воплощается в жизнь».

23 июня 2023-го на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение. В этот день Россия призвала Азербайджан разблокировать дорогу.