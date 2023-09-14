 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Сеул заявил о тревоге из-за сотрудничества КНДР и России Политика, 08:38
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Пожар начался после разгерметизации газопровода под Саратовом Общество, 08:09
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне Pro, 08:02
ЮНЕСКО не стало вносить камчатские вулканы в список наследия под угрозой Общество, 08:01
Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе Политика, 07:48
Пациенты с муковисцидозом заявили о недоступности лекарства от Roche Общество, 07:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль морскими дронами Политика, 07:25
ВТБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников с «обновлением» денег Финансы, 07:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Над Крымом уничтожили 11 дронов Политика, 07:07
Российская компания оспорила использование товарного знака Meta Технологии и медиа, 07:01
Критиковавшая МОК Винер оценила слова Путина об участии россиян в ОИ Спорт, 06:58
Новая глава МИД Японии заявила о сохранении санкций против России Политика, 06:58
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе

Никол Пашинян: российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

Пашинян сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Он отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, когда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента.

«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — подчеркнул Пашинян. Премьер-министр добавил, что, впрочем, если бы контингента не было в Нагорном Карабахе, «ситуация сейчас была бы лучше».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что Россия «не просто себя проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа, приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала». Она подчеркнула, что «таких отношений не построить ни за год, ни за пять [лет]». Захарова выразила надежду, что у властей Армении нет планов рассорить народы двух стран.

Это не первый раз, когда Пашинян критикует Россию из-за ситуации с безопасностью. 3 сентября он сказал, что Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности, поскольку республика «вкусила горькие плоды» этой ошибки.

Читайте на РБК Pro
Вы используете нейросети в бизнесе: каковы шансы оказаться в суде
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал Пашинян.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами», говоря о Нагорном Карабахе. В ответ на это премьер-министр заявил, что даже представитель министерства «такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что он говорит», а только принимать к сведению.

Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые назвали себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной.

22 декабря Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за коридором. По его словам, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение, но «это не воплощается в жизнь».

23 июня 2023-го на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение. В этот день Россия призвала Азербайджан разблокировать дорогу.

Теги
Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах миротворцы
Материалы по теме
Зачем Николу Пашиняну понадобились совместные маневры с США
Политика
МИД назвал вбросом сообщения о подготовке Россией переворота в Армении
Политика
Лавров опроверг, что Россия «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану
Политика