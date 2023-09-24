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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении сообщили, что из Нагорного Карабаха въехали уже 1050 человек

Власти Армении: из Нагорного Карабаха в Армению въехали уже более 1 тыс. человек
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

По состоянию на 20:00 (19:00 мск) число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению составило 1050 человек, сообщило агентство news.am со ссылкой на правительство Армении.

«Данные переписи по 770 из них обобщены, а оценка потребностей по 280 находится в процессе определения. Из 770 зарегистрированных 410 пожелали переехать в выбранное ими место жительства, а 360 получили предложенное правительством жилье (некоторые из них еще находятся в процессе)», — говорится в заявлении армянских властей.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года). Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию.



Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

24 сентября Пашинян заявил, что несмотря на трехстороннее соглашение лидеров Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, армяне Карабаха до сих пор «находятся под угрозой этнических чисток». По его словам, если не будут созданы «реальные условия» для их проживания на территории непризнанной республики, то армянам придется покинуть регион. Власти страны готовы принять их в Армении, добавил он.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян Нагорного Карабаха покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

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Армения Нагорный Карабах эмигранты Азербайджан беженцы
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