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Как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России

Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о частичной мобилизации. В Донбассе и на подконтрольных территориях запланировали референдумы о присоединении к России. Как на это отреагировали в мире — в материале РБК
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Koji Sasahara / AP)
  • МИД Китая вскоре после трансляции обращения Путина призвал к диалогу и консультациям. Это необходимо, «чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности», — заявил представитель министерства Ван Вэньбинь.
  • За скорейшие переговоры высказались и в Венгрии. «Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами», — сказал глава МИД страны Петер Сийярто.

Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации
Политика
Владимир Путин

  • В США заявили, что Вашингтон «безоговорочно отвергает действия России» и не признает итоги референдумов. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о поддержке Украины. координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США сейчас не видят поводов корректировать готовность своих ядерных сил. При этом он предупредил, что применение Россией ядерного оружия повлечет международные последствия.
  • Замглавы МИД Великобритании Джиллиан Киган назвала прозвучавшие заявления эскалацией. «Очевидно, что это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно, потому что, вы знаете, мы не контролируем ситуацию. На самом деле, я не уверена, что он [Владимир Путин] контролирует», — заявила она.
  • В Белоруссии заявили о необходимости как можно скорее урегулировать кризис на Украине. «Путь здесь один — только мирным путем, мирные переговоры. К сожалению, сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины», — сказал госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.
  • Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал Турцию единственной страной, «которая прилагает искренние усилия для достижения мира».
  • Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что объявлением о частичной мобилизации Россия «делает только хуже». Он также отметил, что референдумы не будут признаны мировым сообществом.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

  • Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал заявления России предсказуемыми.
  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не увидел нового в риторике Москвы о ядерном оружии.
  • Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал Россию «единственным агрессором» и заявил о поддержке Украины.
  • Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования своей армии, объяснив это тем, что мобилизация будет проходить и в соседней с ней Калининградской области.
  • Финляндия пристально наблюдает за ситуацией, сказал министр обороны страны Антти Кайкконен. «Что касается окружения Финляндии, то могу сказать, что военная ситуация стабильная и спокойная», — заявил он.
  • Латвия не будет выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич. Он объяснил это соображениями безопасности.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

  • Премьер-министр Румынии Николае Чука заявил, что в стране «с обеспокоенностью приняли к сведению» заявление о частичной мобилизации в России. Он также отметил, что это произошло в международный день мира.
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