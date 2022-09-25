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Военная операция на Украине ,  
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Минобрнауки подтвердило отсрочку аспирантов от мобилизации

Минобрнауки: аспиранты получат отсрочку от мобилизации
Аспиранты, как и все обучающиеся, имеют право на отсрочку от мобилизации для участия в военных действиях на Украине, объяснили в Минобрнауке
Фото: "Комсомольская правда"/ Global Look Press
Фото: "Комсомольская правда"/ Global Look Press

Аспиранты имеют право на отсрочку, сообщили на горячей линии Министерство образования и науки России, передает радиостанция «Говорит Москва».

«В соответствии с указом аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся», — сказал представитель ведомства.

Он объяснил, что в указе об отсрочке не выделены отдельные категории, например, аспиранты и ординаторы, однако они все подходят под критерий обучающихся.

Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство планирует отправить в бои 300 тыс. человек. Министерство объяснило, что в первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей, россиян из первого разряда запаса, рядовых и сержантов запаса в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших офицеров до 55 лет;
женщин с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности врачей.

Согласно заявлениям, призывать не будут временно не годных по состоянию здоровья, занятых уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, многодетных родителей четверых и более детей до 16 лет, сыновей одиноких матерей, у которых есть четверо и более детей до восьми лет.

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Правительство указало, что мобилизации не подлежат сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые занимаются определенной деятельностью, журналисты зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих. К ним же относятся работники финансовых организаций, занятые на критически важных направлениях. Все перечисленные люди должны иметь соответствующее высшее образования и работать полный день.

Власти допустили призыв студентов-заочников по решению комиссии
Политика
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Вечером 24 сентября президент Владимир Путин подписал указ о том, что призыву не подлежат студенты среднего профессионального и высшего образования очной и очно-заочной формы обучения. Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

При этом на правительственном портале «Объясняем РФ» было указано, что студенты-заочники могут попасть под мобилизацию по решению призывной комиссии.

Выезд из России открыт для военнообязанных в запасе до тех пор, пока они не получили повестку. Согласно закону, повестку могут вручать только лично в руки. Другие способы не обязывают призывника идти в военкомат. На горячей линии Минобороны объясняли, что за неявку в военкомат по повестке россиянам грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб (ст. 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет.


 

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Жанна Антохина
отсрочка мобилизация студенты аспирантура
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