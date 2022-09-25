Минобрнауки подтвердило отсрочку аспирантов от мобилизации

Аспиранты, как и все обучающиеся, имеют право на отсрочку от мобилизации для участия в военных действиях на Украине, объяснили в Минобрнауке

Фото: "Комсомольская правда"/ Global Look Press

Аспиранты имеют право на отсрочку, сообщили на горячей линии Министерство образования и науки России, передает радиостанция «Говорит Москва».

«В соответствии с указом аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся», — сказал представитель ведомства.

Он объяснил, что в указе об отсрочке не выделены отдельные категории, например, аспиранты и ординаторы, однако они все подходят под критерий обучающихся.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство планирует отправить в бои 300 тыс. человек. Министерство объяснило, что в первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей, россиян из первого разряда запаса, рядовых и сержантов запаса в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших офицеров до 55 лет;

женщин с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности врачей.

Согласно заявлениям, призывать не будут временно не годных по состоянию здоровья, занятых уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, многодетных родителей четверых и более детей до 16 лет, сыновей одиноких матерей, у которых есть четверо и более детей до восьми лет.

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Правительство указало, что мобилизации не подлежат сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые занимаются определенной деятельностью, журналисты зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих. К ним же относятся работники финансовых организаций, занятые на критически важных направлениях. Все перечисленные люди должны иметь соответствующее высшее образования и работать полный день.





Вечером 24 сентября президент Владимир Путин подписал указ о том, что призыву не подлежат студенты среднего профессионального и высшего образования очной и очно-заочной формы обучения. Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

При этом на правительственном портале «Объясняем РФ» было указано, что студенты-заочники могут попасть под мобилизацию по решению призывной комиссии.

Выезд из России открыт для военнообязанных в запасе до тех пор, пока они не получили повестку. Согласно закону, повестку могут вручать только лично в руки. Другие способы не обязывают призывника идти в военкомат. На горячей линии Минобороны объясняли, что за неявку в военкомат по повестке россиянам грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб (ст. 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет.