Глава Крыма сообщил о мобилизации сына

По словам Аксенова, его сын уже выехал в часть. В 2016 году молодой человек служил в Военно-космических силах России в одной из воинских частей Севастополя, рассказывал губернатор

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Сына главы Крыма Сергея Аксенова Олега призвали по мобилизации. Об этом журналистам сообщил сам глава региона.

«Сегодня мой сын был призван, соответственно, утром уже выехал в подразделение, на территорию части. Пришел ко мне сам, и я горжусь своим сыном, поступком. Он говорит: «Вчера мне позвонили с военкомата, папа, я не могу оставаться в стороне, понимаю картину, я тоже должен долг родине отдать», — притом что он отслужил. Сегодня его провожал с Симферопольского военкомата, как и других призывников», — рассказал Аксенов.

В пресс-службе главы Крыма подтвердили РБК информацию о мобилизации сына Аксенова.

Сын Аксенова Олег родился в 1997 году. Глава Крыма рассказывал, что его сын служил в Военно-космических силах России в одной из воинских частей Севастополя.

Частичная мобилизация в России действует с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призывать будут только из запаса, всего речь идет о наборе на службу 300 тыс. резервистов.

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По словам министра, мобилизации подлежат те, кто служил, люди с боевым опытом или востребованной военно-учетной специальностью. Для сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ, которые работают по специальности, предусмотрена отсрочка.