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Поправки в Конституцию ,  
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Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы

С соответствующей инициативой на пленарном заседании, на котором во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в Конституцию, выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин
Владимир Жириновский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в Госдуму, сообщает «РИА Новости». Об этом он заявил перед пленарным заседанием нижней палаты, на котором во втором чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Основного закона.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский.

По его словам, ЛДПР во втором чтении поддержит конституционные поправки.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправку о досрочных парламентских выборах рассмотрят уже на сегодняшнем заседании по изменениям в Конституцию. По его словам, с соответствующей инициативой выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, выступил против такого предложения, отметив, что сначала следует разобраться с экономическими проблемами и коронавирусом.

4 марта издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме, а также близкие к администрации президента сообщило, что в руководстве страны обсуждают идею провести досрочные выборы в Госдуму. По информации источников, если президент Владимир Путин поддержит инициативу, то о внеочередных выборах объявят уже в ближайшие дни. Собеседники издания отметили, что с предложением провести досрочные выборы на встрече с главой государства, скорее всего, выступят представители фракций.

О том, что власти допускают возможность досрочного проведения выборов в Госдуму, ранее со ссылкой на источник в президентской администрации сообщал «Коммерсантъ». По информации Bloomberg, ссылающегося на близкий к «Единой России» источник, Путин может назначить досрочные выборы как парламента, так и президента.

В Кремле в ответ на эти сообщения предложили «трезво оценивать» слухи. 5 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина с лидерами фракций тема досрочных выборов в Госдуму обсуждаться не будет. «Она никогда не звучала и никем не ставилась», — отметил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Жириновский, поправки в Конституцию, парламентские выборы
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