Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы

С соответствующей инициативой на пленарном заседании, на котором во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в Конституцию, выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин

Владимир Жириновский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в Госдуму, сообщает «РИА Новости». Об этом он заявил перед пленарным заседанием нижней палаты, на котором во втором чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Основного закона.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский.

По его словам, ЛДПР во втором чтении поддержит конституционные поправки.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправку о досрочных парламентских выборах рассмотрят уже на сегодняшнем заседании по изменениям в Конституцию. По его словам, с соответствующей инициативой выступит сооснователь «Единой России» Александр Карелин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, выступил против такого предложения, отметив, что сначала следует разобраться с экономическими проблемами и коронавирусом.