Думская оппозиция попросит Путина изменить формат выборов

Лидеры оппозиционных фракций на встрече с президентом предложат отменить трехдневное голосование и перенести день выборов на весну. Думские выборы, по мнению ЛДПР, могут пройти в любое время. В Кремле хотят их провести в сентябре

Владимир Жириновский и Сергей Миронов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Отказ от трехдневного голосования

На встрече Владимира Путина с лидерами фракций, которая запланирована в формате видеоконференции в первой декаде октября, думская оппозиция предложит главе государства отменить практику трехдневного голосования и перенести единый день голосования (ЕДГ) с осени на весну, рассказали РБК представители трех фракций.

О плане «Справедливой России» изложить на встрече с президентом идею ухода от трехдневного голосования рассказал в среду в эфире «Эха Москвы» лидер думской фракции партии Сергей Миронов.

В разговоре с РБК он подтвердил, что, «безусловно, готов сообщить главе государства позицию партии». «Мы против того, чтобы многодневные голосования стали повседневной практикой на выборах. Все-таки это исключительная мера, вызванная необходимостью ограничения скопления людей, и она может применяться только как исключение — в период пандемии», — объяснил он.

Однако эта тема не будет главной, отметил Миронов. По его словам, основной целью встреч фракций с президентом он считает обмен мнениями по поводу текущей социально-экономической ситуации. «Лично для меня эти встречи — одни из реальных возможностей влияния на социально-экономическую политику», — пояснил Миронов.