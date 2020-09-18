Думская оппозиция попросит Путина изменить формат выборов

Фракция ЛДПР не будет сама поднимать тему отмены трехдневного голосования, но «если будет обсуждение, то посмотрим, может быть, поддержим», сказал РБК вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, надо отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, а трехдневное голосование — «это не голосование, а халтура», поскольку невозможно осуществлять наблюдение в течение всего этого времени. «Наблюдателям надо отпрашиваться с работы, к тому же учебный процесс в школах идет (большинство избирательных участков находятся в школах)», — пояснил коммунист.
В Кремле считают идею трехдневного голосования удачной, поскольку оно позволяет повысить явку лояльных власти избирателей, ранее говорили РБК два близких к администрации президента источника.
Перенос региональных выборов
Фракция ЛДПР предложит президенту перенести ЕДГ с сентября на будний день в апреле, сказал в разговоре с РБК Лебедев. Он напомнил, что фракция уже внесла на рассмотрение палаты соответствующий законопроект.
Миронов инициативу перенести единый день голосования с сентября на другое время оценил положительно. Он добавил, что наиболее удачным временем для ЕДГ он считает ноябрь. «К этому времени уже заканчивается и период активных отпусков, и уборочные, дачные работы. То есть людям ничего не мешает, ничто не отвлекает от выборов, а значит, явка будет выше, а значит, тем легитимнее будут результаты голосования», — пояснил он. «На мой взгляд, изменение даты выборов было бы целесообразно вводить с 2021 года», — добавил Миронов.
«Мы давно предлагали март—апрель. В сентябре неудобно, потому что смешивается со школьным процессом», — поддержал идею Зюганов. Если перенести ЕДГ на весну, то в дальнейшей перспективе, по мнению Зюганова, весной можно было бы проводить и выборы в Госдуму.
При этом лидер коммунистов уклонился от ответа, будет ли что-то предлагать из этих двух норм на встрече с президентом. «Мы будем поднимать вопрос о ремонте политической системы», — сказал Зюганов, по мнению которого «оппозиционным партиям объявлена война». «Я дважды выступал в Госдуме и сказал, что это ненормально, когда не слышат мнение лидеров политических партий — нет диалога. При этом в Кремле нарезали кучу новых партий, чтобы сунуть этих живопырок в Госдуму», — подчеркнул коммунист.
Ранее источник в Кремле говорил РБК, что идея переноса ЕДГ на весну не обсуждается.
Тема переноса ЕДГ неоднократно поднималась представителями парламентской оппозиции и руководством Центризбиркома. В последний раз председатель ЦИК Элла Памфилова повторила эту идею в июле, заявив, что сентябрь — самый неудачный для выборов месяц.
Единый день голосования в России согласно закону проходит во второе воскресенье сентября. В этом году это было 13 сентября.
Досрочные парламентские выборы
При этом Лебедев высказал мнение, что выборы нового созыва Госдумы могут пройти в любое время — все зависит от политического решения руководства страны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии палаты говорил, что думские выборы пройдут в сентябре, а руководитель такого уровня должен быть в курсе, напомнил Лебедев. Он отметил, что полномочия депутатов нынешнего созыва истекают в сентябре 2021 года. Однако, на его взгляд, возможен любой вариант развития событий. «В свое время эту Думу выбирали не в декабре, а в сентябре — и Конституционный суд это одобрил. Так что прецедент есть», — добавил Лебедев.
В Кремле готовятся к проведению плановых выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, сказали РБК два источника, близких к администрации президента.
Авторы
Елизавета Антонова, Наталья Галимова