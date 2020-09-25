Эксперты назвали главные слагаемые иммунитета страны к санкциям

По состоянию на 2016 год 206 из этих программ прекратили свое действие. 133 были свернуты, так как страна — адресат санкций частично или полностью согласилась на требования страны-инициатора. В 73 случаях страна-инициатор отменила ограничения, не дождавшись изменения поведения страны-адресата. В целом из 287 санкций, введенных США, ЕС и ООН в 1989–2016 годах, 80% было отменено, 20% в 2016 году продолжало действовать.

Санкции, инициированные ЕС, в целом оказались успешнее, чем американские, отмечают исследователи. «Вероятность того, что санкции США будут отменены, на 29% выше, чем в ситуации с использованием санкций ЕС», — подсчитали они. В качестве примера исследователи приводят решение администрации Барака Обамы отменить санкции в отношении 24 адресатов из-за отказа последних заключать двусторонние соглашения, которые дали бы иммунитет американским солдатам от преследования со стороны Международного криминального суда. В период президентства Дональда Трампа США ввели санкции против этого органа, посчитав его деятельность «пародией на правосудие».

Какие факторы влияют на отмену санкций

Экономисты из ФРГ также изучили, какие факторы влияют на прекращение санкционных программ, а также на то, были ли достигнуты цели страны — инициатора санкций. Исходя из регрессионного анализа, эксперты установили зависимость между экономическим развитием (ВВП на душу населения) и политическим устройством страны — адресата санкций, с одной стороны, и ее восприимчивостью к давлению других игроков — с другой. Экономисты пришли к выводу, что чем обеспеченнее страна, тем меньше вероятность выполнения ею требований других игроков.

Кроме того, санкции также снимаются при смене власти в стране-адресате. «Например, в январе 2005 года президент Украины Виктор Ющенко (вступил в должность президента 23 января 2005 года. — РБК) демонстрировал желание улучшить двусторонние связи с США и предпринял усилия по укреплению принципов демократии и свободного рынка в своей стране. В ответ на это <...> США в 2005 году сняли со страны санкции, которые были введены в 2002 году в связи с нарушением прав человека», — пишут экономисты.

Немецкие исследователи также проанализировали факторы, которые влияют на отмену санкций со стороны их инициатора. Так, смена власти в стране — инициаторе санкций повышает вероятность их снятия без выполнения поставленных ранее условий. Кроме того, страны-инициаторы склонны капитулировать, если страна — адресат санкций является их политическим союзником, то есть занимает сходные позиции при голосовании в ООН. «Наш анализ демонстрирует, что экономическая уязвимость и политическая волатильность страны — адресата санкций в значительной мере влияют на отмену санкций посредством выполнения страной-адресатом предъявленных ей требований. В то же время политическая солидарность между страной — инициатором санкций и страной-адресатом повышает шансы капитуляции инициатора, так как продолжение санкций против политических союзников представляется затратным», — отметили исследователи.

При этом зависимость между степенью экономических побочных эффектов санкций для их инициатора и вероятностью отмены ограничений крайне низка, выяснили эксперты. Другими словами, страна — инициатор ограничений редко снимает рестрикции из-за экономических потерь. Наоборот, если страна-инициатор решилась на введение санкций себе в ущерб, то просчитала такую вероятность и готова к урону, заключили они.

Почему Россия — особый случай

Начиная с 2013 года США и ЕС вводят санкции против России, ее юридических и физических лиц. В общей сложности под санкции попали 418 человек и 526 организаций. Опрошенные ранее РБК эксперты назвали сомнительной возможность серьезных односторонних уступок Москвы под санкционным давлением.

Россия представляет особый случай страны — адресата санкций в силу двух причин, отмечает в своем докладе эксперт Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис. Во-первых, Россия — одна из крупнейших экономик в мире, если рассчитывать ее ВВП по паритету покупательной способности, а также самая крупная страна, в отношении которой вводились санкции в мирное время, напомнил он. Во-вторых, Россия — крайне важный экспортер энергетики в европейские страны, что делает давление на нее проблематичным. «Тогда как в прошлом эмбарго на импорт энергоресурсов, например из Италии или Японии или в менее отдаленном прошлом из Ирана и Ирака, играли важную роль в контексте санкций, в отношении России этот опыт неприменим», — заключил эксперт.

Западные страны снимали наложенные ими на российских адресатов ограничения, но такие послабления касались конкретных юридических и физических лиц. В частности, в 2019 году США сняли введенные в 2018 году санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, — компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это произошло после того, как санкции США в отношении этих активов привели к нестабильности на мировых рынках. В Европейском союзе поддержали отмену санкций, указав, что с момента введения рестрикций алюминиевые заводы по всей Европе «столкнулись с повышением цен и значительными проблемами», касающимися проведения операций, брокерских сделок и сохранения клиентов. Дерипаска, со своей стороны, согласился на условие Вашингтона: снизить долю в компаниях менее чем до 50% и отойти от управления ими. Сам бизнесмен остается под санкциями США и продолжает оспаривать их в суде.

Минфин США также снимал санкции с активов бизнесмена Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», которые были введены в связи с противодействием развитию северокорейской ядерной программы.