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Политика ,  
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Эксперты назвали главные слагаемые иммунитета страны к санкциям

Санкции наиболее эффективны, когда применяются в отношении нестабильных режимов со слабой экономикой, выяснили эксперты из Немецкого института глобальных и региональных исследований
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Страны со слабой экономикой, подверженные частой смене власти, более склонны к капитуляции под нажимом санкций со стороны других мировых игроков, тогда как экономически устойчивые автократии, наоборот, способны успешно сопротивляться такому прессингу. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института глобальных и региональных исследований.

«В общем, более автократичные режимы имеют больше шансов сопротивляться санкциям, чем демократические», — считают они.

Из-за чего санкции ЕС более эффективны

В своей статье, опубликованной в октябрьском выпуске журнале European Economic Review (есть в распоряжении РБК), исследователи уточняют, что изучили 254 санкционные программы, введенные Европейским союзом и Соединенными Штатами с 1989 по 2016 год. За этот промежуток времени США ввели 178 ограничительных мер, ЕС — 76. Интенсивность санкций ЕС и США была примерно одинакова: немецкие экономисты оценили ее жесткость на три балла по шестибалльной шкале.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По состоянию на 2016 год 206 из этих программ прекратили свое действие. 133 были свернуты, так как страна — адресат санкций частично или полностью согласилась на требования страны-инициатора. В 73 случаях страна-инициатор отменила ограничения, не дождавшись изменения поведения страны-адресата. В целом из 287 санкций, введенных США, ЕС и ООН в 1989–2016 годах, 80% было отменено, 20% в 2016 году продолжало действовать.

Санкции, инициированные ЕС, в целом оказались успешнее, чем американские, отмечают исследователи. «Вероятность того, что санкции США будут отменены, на 29% выше, чем в ситуации с использованием санкций ЕС», — подсчитали они. В качестве примера исследователи приводят решение администрации Барака Обамы отменить санкции в отношении 24 адресатов из-за отказа последних заключать двусторонние соглашения, которые дали бы иммунитет американским солдатам от преследования со стороны Международного криминального суда. В период президентства Дональда Трампа США ввели санкции против этого органа, посчитав его деятельность «пародией на правосудие».

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Какие факторы влияют на отмену санкций

Экономисты из ФРГ также изучили, какие факторы влияют на прекращение санкционных программ, а также на то, были ли достигнуты цели страны — инициатора санкций. Исходя из регрессионного анализа, эксперты установили зависимость между экономическим развитием (ВВП на душу населения) и политическим устройством страны — адресата санкций, с одной стороны, и ее восприимчивостью к давлению других игроков — с другой. Экономисты пришли к выводу, что чем обеспеченнее страна, тем меньше вероятность выполнения ею требований других игроков.

Кроме того, санкции также снимаются при смене власти в стране-адресате. «Например, в январе 2005 года президент Украины Виктор Ющенко (вступил в должность президента 23 января 2005 года. — РБК) демонстрировал желание улучшить двусторонние связи с США и предпринял усилия по укреплению принципов демократии и свободного рынка в своей стране. В ответ на это <...> США в 2005 году сняли со страны санкции, которые были введены в 2002 году в связи с нарушением прав человека», — пишут экономисты.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

Немецкие исследователи также проанализировали факторы, которые влияют на отмену санкций со стороны их инициатора. Так, смена власти в стране — инициаторе санкций повышает вероятность их снятия без выполнения поставленных ранее условий. Кроме того, страны-инициаторы склонны капитулировать, если страна — адресат санкций является их политическим союзником, то есть занимает сходные позиции при голосовании в ООН. «Наш анализ демонстрирует, что экономическая уязвимость и политическая волатильность страны — адресата санкций в значительной мере влияют на отмену санкций посредством выполнения страной-адресатом предъявленных ей требований. В то же время политическая солидарность между страной — инициатором санкций и страной-адресатом повышает шансы капитуляции инициатора, так как продолжение санкций против политических союзников представляется затратным», — отметили исследователи.

При этом зависимость между степенью экономических побочных эффектов санкций для их инициатора и вероятностью отмены ограничений крайне низка, выяснили эксперты. Другими словами, страна — инициатор ограничений редко снимает рестрикции из-за экономических потерь. Наоборот, если страна-инициатор решилась на введение санкций себе в ущерб, то просчитала такую вероятность и готова к урону, заключили они.

Почему Россия — особый случай

Начиная с 2013 года США и ЕС вводят санкции против России, ее юридических и физических лиц. В общей сложности под санкции попали 418 человек и 526 организаций. Опрошенные ранее РБК эксперты назвали сомнительной возможность серьезных односторонних уступок Москвы под санкционным давлением.

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Россия представляет особый случай страны — адресата санкций в силу двух причин, отмечает в своем докладе эксперт Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис. Во-первых, Россия — одна из крупнейших экономик в мире, если рассчитывать ее ВВП по паритету покупательной способности, а также самая крупная страна, в отношении которой вводились санкции в мирное время, напомнил он. Во-вторых, Россия — крайне важный экспортер энергетики в европейские страны, что делает давление на нее проблематичным. «Тогда как в прошлом эмбарго на импорт энергоресурсов, например из Италии или Японии или в менее отдаленном прошлом из Ирана и Ирака, играли важную роль в контексте санкций, в отношении России этот опыт неприменим», — заключил эксперт.

Западные страны снимали наложенные ими на российских адресатов ограничения, но такие послабления касались конкретных юридических и физических лиц. В частности, в 2019 году США сняли введенные в 2018 году санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, — компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это произошло после того, как санкции США в отношении этих активов привели к нестабильности на мировых рынках. В Европейском союзе поддержали отмену санкций, указав, что с момента введения рестрикций алюминиевые заводы по всей Европе «столкнулись с повышением цен и значительными проблемами», касающимися проведения операций, брокерских сделок и сохранения клиентов. Дерипаска, со своей стороны, согласился на условие Вашингтона: снизить долю в компаниях менее чем до 50% и отойти от управления ими. Сам бизнесмен остается под санкциями США и продолжает оспаривать их в суде.

Минфин США также снимал санкции с активов бизнесмена Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», которые были введены в связи с противодействием развитию северокорейской ядерной программы.

Автор
Евгений Пудовкин
санкции Россия - США Евросоюз
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