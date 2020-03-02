США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

По данным американского Минфина, компании экс-президента «Роснефти» «исправились» и прекратили поставки в Северную Корею

Участок бурения Таналау «Независимой нефтегазовой компании» (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Минфин США исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции). Худайнатов — экс-президент «Роснефти», с 2013 года — владелец «Независимой нефтегазовой компании» (ННК, позднее переименована в «Нефтегазхолдинг»), построенной на базе активов Alliance Oil.

РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Компании Худайнатова попали под американские санкции, связанные с противодействием развитию северокорейской ядерной программы, 1 июня 2017 года. Их включили в так называемый SDN-список: это означает блокировку активов и счетов в США и запрет на любые операции с американскими резидентами.

«ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в страну нефтепродукты на $1 млн», — указывал Минфин США. Американское финансовое ведомство также заподозрило ННК в нарушении санкций США против Северной Кореи. Сама ННК это опровергла, указывая, что компании не имели договорных отношений с северокорейскими покупателями в энергетике и не участвовали в экономике КНДР как-то иначе.

В феврале 2018 года Худайнатов сообщил журналистам, что компания подала в OFAC ходатайство об исключении ННК и «ННК-Приморнефтепродукт» из санкционного списка. «Мы сегодня работаем с OFAC и надеемся на принятие справедливого решения OFAC в отношении наших предприятий, которые попали под санкции», — цитировал бизнесмена «Интерфакс».