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США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

По данным американского Минфина, компании экс-президента «Роснефти» «исправились» и прекратили поставки в Северную Корею
Участок бурения Таналау «Независимой нефтегазовой компании» (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Минфин США исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции). Худайнатов — экс-президент «Роснефти», с 2013 года — владелец «Независимой нефтегазовой компании» (ННК, позднее переименована в «Нефтегазхолдинг»), построенной на базе активов Alliance Oil.

РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Компании Худайнатова попали под американские санкции, связанные с противодействием развитию северокорейской ядерной программы, 1 июня 2017 года. Их включили в так называемый SDN-список: это означает блокировку активов и счетов в США и запрет на любые операции с американскими резидентами.

«ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в страну нефтепродукты на $1 млн», — указывал Минфин США. Американское финансовое ведомство также заподозрило ННК в нарушении санкций США против Северной Кореи. Сама ННК это опровергла, указывая, что компании не имели договорных отношений с северокорейскими покупателями в энергетике и не участвовали в экономике КНДР как-то иначе.

В феврале 2018 года Худайнатов сообщил журналистам, что компания подала в OFAC ходатайство об исключении ННК и «ННК-Приморнефтепродукт» из санкционного списка. «Мы сегодня работаем с OFAC и надеемся на принятие справедливого решения OFAC в отношении наших предприятий, которые попали под санкции», — цитировал бизнесмена «Интерфакс».

Минфин снял санкции после того, как головная компания ННК Alliance Oil Company прекратила все экспортные операции, связанные с Северной Кореей, и учредила глобальную комплаенс-программу (работа по минимизации правовых и репутационных рисков. — РБК), объяснило ведомство 2 марта. Американские санкции не должны быть вечными и направлены на исправление деятельности компаний, заключил Минфин.

Это не первый случай снятия санкций США с российских компаний. В апреле 2018 года американский Минфин ввел санкции сразу против двух крупных российских бизнесменов — Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга — и их активов. Оба предпринимателя обжаловали санкции, но вывести из-под них пока удалось лишь три компании Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось привлечь известного лоббиста экс-министра энергетики Великобритании лорда Грегори Баркера и согласиться на условие Вашингтона: снизить долю в компаниях до менее 50% и отойти от управления ими. Сам Дерипаска остается под санкциями США и продолжает оспаривать их в суде.
 

Автор: Алина Фадеева
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Эдуард Худайнатов, Нефтегазхолдинг, санкции, Северная Корея, «Роснефть»
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