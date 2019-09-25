Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Группа ЧТПЗ запустила интернет-магазин Пресс-релиз, 10:44 Росстат назвал регионы-лидеры по размеру пенсий Общество, 10:37 Звезду «Торонто» Мэттьюса обвинили в нарушении общественного порядка Спорт, 10:36 Улететь от хандры: куда отправиться за теплом и счастьем Стиль, 10:32 Из-за землетрясения в Пакистане погибли 24 человека Общество, 10:30 Использовано против вас: что происходит с участниками налоговой амнистии Мнение, 10:26 Бизнес в тени: приживутся ли в московских ресторанах зимние веранды Pro, 10:26 Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации Политика, 10:24 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:22 В Китае открыли новый международный аэропорт Дасин Общество, 10:19 208 млн «Айфонов»: как изменятся продажи iPhone после перехода на 5G Quote, 10:16 Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Спорт, 10:16 Bitcoin подешевел сразу на 12% Крипто, 10:13 Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб. Общество, 10:01
Политика ,  
0 
Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации
Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера верхней палаты. Она занимает эту должность с 2011 года
Татьяна Шевцова, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В среду, 25 сентября, на пленарном заседании Совета Федерации члены палаты единогласно поддержали избрание Валентины Матвиенко председателем. Об этом сообщает корреспондент РБК из Совфеда.

Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года. Председателем Совфеда она уже была переизбрана в 2014 году. 18 сентября вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило ей вновь выдвинуться на пост спикера.

При Матвиенко верхняя палата дважды давала президенту согласие на использование вооруженных сил: на Украине в марте 2014 года и в Сирии в конце 2015-го. Верхняя палата поддержала ряд громких инициатив — от «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление иностранцами российских сирот (его сенаторы поддержали единогласно), до пенсионной реформы. Совфед не раз упрекали в пассивности и отсутствии влияния на политику, но за последние годы сенаторы несколько раз отклоняли законы, окончательно принятые Госдумой. В частности, на доработку были отправлены законы о притравочных станциях и о рекламе на квитанциях ЖКХ. Разработанные Минтрансом поправки в закон об авиаперевозках в 2017 году Матвиенко назвала чушью и глупостями.

В начале года на заседании Совфеда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков по подозрению в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве. Его задерживали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, когда они прочли постановление, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко ледяным голосом посоветовала ему не сопротивляться.

Спикер Совфеда не раз критиковала министров, которые должны выступать перед сенаторами с ежегодными отчетами. Так, главе Минвостокразвития Александру Козлову Матвиенко посоветовала не превращать ведомство в совнархоз. Министра труда Максима Топилина упрекнула в низкой активности в делах соцзащиты, пообещав, что у него легкой жизни не будет и что с него спросят «со всем пристрастием».

До назначения в Совфед Матвиенко более семи лет была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Материалы по теме
Матвиенко отказала Топилину в «легкой жизни» из-за проблем с соцзащитой
Общество
Матвиенко попросила министра не превращать Минвостокразвития в совнархоз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter