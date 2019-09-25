Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера верхней палаты. Она занимает эту должность с 2011 года

Татьяна Шевцова, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В среду, 25 сентября, на пленарном заседании Совета Федерации члены палаты единогласно поддержали избрание Валентины Матвиенко председателем. Об этом сообщает корреспондент РБК из Совфеда.

Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года. Председателем Совфеда она уже была переизбрана в 2014 году. 18 сентября вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило ей вновь выдвинуться на пост спикера.

При Матвиенко верхняя палата дважды давала президенту согласие на использование вооруженных сил: на Украине в марте 2014 года и в Сирии в конце 2015-го. Верхняя палата поддержала ряд громких инициатив — от «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление иностранцами российских сирот (его сенаторы поддержали единогласно), до пенсионной реформы. Совфед не раз упрекали в пассивности и отсутствии влияния на политику, но за последние годы сенаторы несколько раз отклоняли законы, окончательно принятые Госдумой. В частности, на доработку были отправлены законы о притравочных станциях и о рекламе на квитанциях ЖКХ. Разработанные Минтрансом поправки в закон об авиаперевозках в 2017 году Матвиенко назвала чушью и глупостями.

В начале года на заседании Совфеда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков по подозрению в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве. Его задерживали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, когда они прочли постановление, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко ледяным голосом посоветовала ему не сопротивляться.

Спикер Совфеда не раз критиковала министров, которые должны выступать перед сенаторами с ежегодными отчетами. Так, главе Минвостокразвития Александру Козлову Матвиенко посоветовала не превращать ведомство в совнархоз. Министра труда Максима Топилина упрекнула в низкой активности в делах соцзащиты, пообещав, что у него легкой жизни не будет и что с него спросят «со всем пристрастием».