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Пенсионная реформа дошла до сенаторов
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Пенсионная реформа дошла до сенаторов
Газета № 169 (2893) (0210) 01 окт, 16:44
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Пенсионная реформа дошла до сенаторов
Комитеты Совета Федерации поддержат закон об изменении сроков выхода на пенсию
Комитеты Совета Федерации по социальной политике и бюджету и его правовое управление поддержат пенсионную реформу. Голосование по закону в верхней палате назначено на 3 октября
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Без претензий

Профильный комитет Совета Федерации — по социальной политике — рекомендует к принятию законопроект о пенсионной реформе. Проект заключения комитета есть у РБК. Заседание комитета назначено на вторник, 2 октября.​

Пленарное заседание верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за закон, состоится в среду, 3 октября. Днем ранее пенсионную реформу обсудят на закрытом от прессы совете палаты. Отзывы на реформу готовят несколько комитетов Совфеда.

В документе отмечается, что принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение, в нем учтены предложения президента по смягчению реформы, высказанные им 29 августа в ходе обращения в прямом эфире. «Его принятие обуслов​лено необходимостью соблюдения баланса трудовых ресурсов и формирования финансово устойчивой пенсионной системы, позволяющей обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения выше инфляции», — заключили сенаторы.

Они отметили, что принятие федерального закона не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета и Пенсионного фонда.

Одобренный закон

Закон поддержали и правовое управление аппарата верхней палаты, и комитет по бюджету и финансовым рынкам. В управлении заключили, что рассматриваемый закон соответствует Конституции и согласуется с системой федерального законодательства (заключение есть у РБК). Аппарат палаты не обнаружил в документе коррупциогенных факторов.

В понедельник, 1 октября, РБК опубликовал исследование Левада-центра о связи участия россиян в выборах с пенсионной реформой. Две трети опрошенных заявили, что изменение пенсионного законодательства никак не повлияло на их решение голосовать или не голосовать. При этом противники реформы в основном решили бойкотировать выборы, отмечается в исследовании.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представители палаты будут «пристально следить» за обсуждением пенсионной реформы в обществе и рассмотрят все конструктивные предложения по этому поводу. Она назвала предложенные президентом меры по смягчению реформы «реакцией на запросы общества, которые были высказаны в ходе дискуссий в разных форматах по изменению в пенсионное законодательство».

Пенсионная реформа

Правительство сообщило о повышении пенсионного возраста 14 июня и связало его с дефицитом бюджета российского Пенсионного фонда. Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. Реформа предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

В конце августа Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин вместо восьми на пять лет — до 60 лет. Всего президент предложил восемь поправок, в том числе введение административной или уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, уменьшение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию.

В ходе голосования в Думе пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия»; КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против либо воздержались.

26–27 сентября Дума приняла законопроект о реформе во втором и третьем чтениях уже с учетом президентских поправок. К основному, второму чтению к правительственному законопроекту были представлены 284 поправки, следует из сводной таблицы поправок. Однако комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ответственный при рассмотрении законопроекта) 24 сентября рекомендовал к принятию только поправки, предложенные президентом и фракцией «Единая Россия». Правительство не представило к проекту ни одной поправки.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: пенсионная реформа , Совет Федерации
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