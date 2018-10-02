Пенсионная реформа дошла до сенаторов

Комитеты Совета Федерации поддержат закон об изменении сроков выхода на пенсию

Комитеты Совета Федерации по социальной политике и бюджету и его правовое управление поддержат пенсионную реформу. Голосование по закону в верхней палате назначено на 3 октября

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Без претензий

Профильный комитет Совета Федерации — по социальной политике — рекомендует к принятию законопроект о пенсионной реформе. Проект заключения комитета есть у РБК. Заседание комитета назначено на вторник, 2 октября.​

Пленарное заседание верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за закон, состоится в среду, 3 октября. Днем ранее пенсионную реформу обсудят на закрытом от прессы совете палаты. Отзывы на реформу готовят несколько комитетов Совфеда.

В документе отмечается, что принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение, в нем учтены предложения президента по смягчению реформы, высказанные им 29 августа в ходе обращения в прямом эфире. «Его принятие обуслов​лено необходимостью соблюдения баланса трудовых ресурсов и формирования финансово устойчивой пенсионной системы, позволяющей обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения выше инфляции», — заключили сенаторы.

Они отметили, что принятие федерального закона не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета и Пенсионного фонда.

Одобренный закон

Закон поддержали и правовое управление аппарата верхней палаты, и комитет по бюджету и финансовым рынкам. В управлении заключили, что рассматриваемый закон соответствует Конституции и согласуется с системой федерального законодательства (заключение есть у РБК). Аппарат палаты не обнаружил в документе коррупциогенных факторов.

В понедельник, 1 октября, РБК опубликовал исследование Левада-центра о связи участия россиян в выборах с пенсионной реформой. Две трети опрошенных заявили, что изменение пенсионного законодательства никак не повлияло на их решение голосовать или не голосовать. При этом противники реформы в основном решили бойкотировать выборы, отмечается в исследовании.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представители палаты будут «пристально следить» за обсуждением пенсионной реформы в обществе и рассмотрят все конструктивные предложения по этому поводу. Она назвала предложенные президентом меры по смягчению реформы «реакцией на запросы общества, которые были высказаны в ходе дискуссий в разных форматах по изменению в пенсионное законодательство».