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Матвиенко отказала Топилину в «легкой жизни» из-за проблем с соцзащитой
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Матвиенко отказала Топилину в «легкой жизни» из-за проблем с соцзащитой
Общество, 13:12
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Матвиенко отказала Топилину в «легкой жизни» из-за проблем с соцзащитой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Минтруда Максима Топилина из-за низкой активности в вопросах соцзащиты, добавив, что у министра «легкой жизни не будет», с него спросят «со всем пристрастием». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, Топилину следует активнее вносить изменения в систему социальной защиты и усилить опеку над незащищенными слоями населения, при этом «не скатываясь к формальному подходу».

Также Матвиенко обратила внимание министра на необходимость активнее решать проблемы с льготами для инвалидов, снимать бюрократические барьеры и заниматься вопросами социнфраструктуры. Кроме того, спикер выступила за доработку законодательства, чтобы обеспечить жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Матвиенко считает необходимым поддержку развития социнфраструктуры в регионах. Она напомнила, что помогла добиться выделения из бюджета 300 млн руб. на ремонт аварийных объектов в одном из российских регионов, на что Топилин ответил, что средства не будут освоены вовремя.

«До сих пор чувство возмущения. Нет, чтобы сказать: «Спасибо, что вы помогли, я возьму под контроль, и мы постараемся освоить». Такой подход не принимается», — подчеркнула Матвиенко.

Теги: Валентина Матвиенко , Максим Топилин , соцзащита
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