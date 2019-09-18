Матвиенко вновь стала сенатором от Петербурга

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко, сообщает ТАСС.

Матвиенко будет исполнять обязанности сенатора и спикера верхней палаты парламента до момента подтверждения ее полномочий на заседании Совета Федерации, которое пройдет 25 сентября.

О решении выдвинуть Матвиенко на должность сенатора от Петербурга Беглов сообщил 14 сентября.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко с 2003 по 2011 годы занимала должность губернатора Санкт-Петербурга. В 2011 году была назначена представителем городского правительства в Совете Федерации, стала спикером верхней палаты парламента, повторно переизбравшись председателем в октябре 2014 года.

